Revisa los mejores memes y reacciones que dejó el estreno de La Casa de Papel 4

El viernes recién pasado se estrenó la esperada cuarta temporada de La Casa de Papel, la popular serie española que ha revolucionado a millones de personas por todo el mundo.

Como era de esperar, los fanáticos de la “Resistencia” maratonearon los ocho capítulos de esta nueva tanda, generando cientos de memes y reacciones respecto a la trama.

Pese a que acá no hay ningún spoiler escrito, te advertimos que en las imágenes que compartiremos más adelante sí hay, por lo que si aún no terminas esta temporada, que está disponible en Netflix, mejor no sigas bajando.

¡ALERTA DE SPOILERS!

Yo cuando Denver pegaba a Arturito!! #lacasadepapel4 pic.twitter.com/X5AbaS7I6r — Aida González Cuenca (@AiidaaGC7) April 4, 2020

La casa de papel viene a salvar la Cuarentena ,ya se fue el aburrimiento//yo terminado LCDP en un Día #LaCasaDePapel4 pic.twitter.com/OOByiFsSOl — • T R E N D I N G • (@StrangersMEME) April 4, 2020

La casa de papel no sera lo mismo sin ella. Por Nairobi‼️ #LCDP4 #LaCasaDePapel4 pic.twitter.com/c15Z8IF7lv — 𝕿𝖔𝖗𝖗𝖊𝖘 (@teresaa13_) April 4, 2020

Spoilers de La Casa de Papel sin ningún contexto. #LaCasaDePapel4 pic.twitter.com/dhlnA9pkBC — Mateo Reynoso (@MateoReynoso_) April 4, 2020

Yo cada vez que hay un puto problema esperando a que el profesor lo solucione. #LaCasaDePapel4 pic.twitter.com/ZUBeS6AZTY — ❤ (@swswswl) April 4, 2020

¿Alguien puede decirme exactamente que escena de #Gandia es está en #LaCasaDePapel4 ? pic.twitter.com/XRJVKJAc8f — Cansado de vivir (@CansadoVivir) April 4, 2020

Esa tranquilidad de ver twitter sabiendo que ya eres inmune a los spoilers de #LaCasaDePapel4 pic.twitter.com/uRXjESO4rM — GUILLE (@GRP_30) April 4, 2020

La escena donde aparecen Oslo, Nairobi, Moscú y Berlín. LLORO. #LaCasaDePapel4 pic.twitter.com/XVVuFrDI1C — Anita Sly (@Ana_SMD_) April 4, 2020

“Lo que le han hecho a Nairobi lo vamos a devolver multiplicado por 100”#LaCasaDePapel4 pic.twitter.com/02uIeottmd — bea (@Beaablv) April 4, 2020

Cuando el profesor descubre que Lisboa está viva#LaCasaDePapel4 pic.twitter.com/GA9xDx6bAh — Cris (@Crxiis) April 4, 2020

“Alguien tiene que quedarse en la trinchera, Nairobi.”

“No, nos vamos todos juntos.”

💔 #LaCasaDePapel4 pic.twitter.com/Bsyr0d8Ns6 — 𝐬𝐚𝐫𝐚 ⚯͛ (@whoviansoul) April 4, 2020

Vamos a hablar de lo jodídamente preciosos que son estos planos. El disparo en el corazón de Bogotá y en el ataúd de Nairobi 💔#LCDP4 #LaCasaDePapel4 #MoneyHeist4 pic.twitter.com/s4Ohk2Xdk7 — sara ‎⎊ 🚨 lcdp4 spoilers 🚨 (@chaotictennant) April 4, 2020

Y el coronavirus resultó ser una artimaña de Netflix para que toda España se viera en un día la casa de papel. ¿Y sabéis qué? Que funcionó.#LCDP #LaCasaDePapel4 #LCDP4 pic.twitter.com/Iz5GOAWjkA — Mery (@MerySinFilters) April 4, 2020