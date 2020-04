Disney modificó la fecha de estrenos de sus películas a raíz del coronavirus

La pandemia a nivel global por el Covid-19 ha provocado que la industria del cine busque nuevas formas o fechas de estreno para sus proyectos audiovisuales.

En este caso, según informó Variety, Disney decidió mover las fechas de lanzamiento de sus películas más esperadas, y que repercutirán en sus planes a futuro.

Por ejemplo, “Black Widow“, del Universo Cinematográfico de Marvel, se estrenará el 6 de noviembre de este año, desplazando a “The Eternals” para el 12 de febrero de 2021.

Por su parte “Mulan” fue pospuesta para el 24 de julio de 2020,”Jungle Cruise” se estrenará el 20 de junio de 2021, e “Indiana Jones 5” se trasladó para el 29 de agosto de 2022.

Por el momento “Soul” de Pixar (19 de junio), “West Side Story” (18 de diciembre) y “The Last Duel” (25 de diciembre) mantienen sus fechas de estrenos. Mientras que la película “Artemis Fowl” debutará como estreno en la plataforma Disney Plus el próximo 29 de mayo.

A continuación te dejamos las nuevas fechas de estreno para las cintas de Disney:

Soul – 19 de junio 2020

Mulan – 25 de julio 2020

Black Widow – 6 noviembre 2020

West Side Story – 18 de diciembre 2020

The Last Duel – 25 de diciembre 2020

Eternals – 12 de febrero 2021

Shang Chi – 7 de mayo 2021

Jungle Cruise – 20 de junio 2021

Doctor Strange 2 – 5 de noviembre 2021

Thor: Love and Thunder – 18 de febrero 2022

Black Panther 2 – 8 de mayo 2022

Captain Marvel 2 – 8 de julio 2022

Indiana Jones 5 – 29 de agosto 2022