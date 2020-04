“Nairobi” de La Casa de Papel no descartó las teorías de los fanáticos sobre su personaje

En un video subido a la cuenta de Netflix en Youtube, la actriz Alba Flores respondió teorías de fans respecto de su personaje “Nairobi” en La Casa de Papel.

La figura española no hizo comentarios explícitos acerca de la cuarta temporada de la serie, donde su personaje tiene un futuro incierto debido a la bala que recibe en el final de la temporada tres.

Uno de los tweets mencionó que “el profesor que todo lo prevé conoce al personaje misterioso de Belén Cuesta, que es la doctora de la banda, y sabe que si le disparan a alguien ella los puede operar de urgencia (…) Obvio salva a Nairobi”. La actriz respondió que “tendría que ser más allá de una doctora. Tendría que tener poderes”.

Otra de las teorías que leyó fue: “Nairobi no murió, fingió todo y se mudó a Uruguay para abrir su propia cervecería en libertad”. Flores replicó que “podría tener una cervecería, me gusta bastante. También mi propia marca de cervezas ‘Matriarca’“.

Por último, una de las teorías en particular le agradó a la artista, en donde señala que “la bala impacta primero en el oso de peluche”, por lo que habría perdido velocidad y de esa forma logra salvarse. “Esta teoría no me parece nada loca”, comentó.