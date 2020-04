“Guardianes de la Galaxia Vol. II” y la nueva “Jumanji” llegan este mes a Amazon Prime

Amazon Prime Video anunció su cartelera mensual de películas y series.

Para este mes de abril, el servicio de streaming trae películas y series como: “Guardianes de la Galaxia vol. II” y “Spiderman: Homecoming”, películas de Marvel Studios y Sony, respectivamente, con un éxito en la taquilla mundial.

Asimismo, “Jumanji: Welcome to the jungle” e “Insidious: The last key”, arribarán la misma fecha.

Por otro lado, “The Walking Dead: Temporada 9″ llega el 7 de abril; “Guadalupe Reyes” el 12 de abril. El 15 de abril en tanto, la serie “SuperStore” estará disponible desde la temporada uno a la cuatro.

La comedia “Jexi” podrá encontrarse desde el 21 de abril, al igual que “NOS4A2″, serie de drama y terror.

Entre las series originales de Amazon Prime Video, “Tales from the Loop” se estrena este 2 de abril, y “Ana” el 21 de abril.