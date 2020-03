Emma Watson podría interpretar a una hechicera en el Universo Cinematográfico de Marvel

La actriz Emma Watson podría volver a interpretar a una hechicera. Sin embargo, no será de la mano de Harry Potter, sino que en un universo muy distinto.

Según consignó CosmicBook, la intérprete británica estaría negociando para ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel, específicamente para la secuela de Doctor Stange: In The Multiverse of Madness.

El medio indicó que Watson sería Clea, compañera y eventual novia de Stephen Strange en la cinta.

A esto hay que sumar que Cillian Murphy podría dar vida al villano Nightmare, aunque hay rumores de que este será interpretado en una versión femenina por Eva Green.

Recordemos que esta no es la primera vez que se vincula a Emma Watson con Marvel, dado que en marzo del año pasado se especuló que podía estar en Black Widow.