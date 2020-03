Cuarta temporada de Nanatsu no Taizai ya tiene fecha de estreno

Este miércoles termina la tercera temporada de Nanatsu no Taizai y ese mismo día también finaliza el manga de la popular obra de Nakaba Suzuki.

Pero no solo hay malas noticias para los fanáticos de la historia de Meliodas y compañía, ya que la cuarta entrega de la animación, titulada Fundo no Shinpan, se estrenará en octubre de este año.

Pese a que la actual temporada ha sido blanco de críticas por su “mediocre” animación, los seguidores de The Seven Deadly Sins están expectantes de lo que sucederá con sus personajes favoritos.

Season 4 of the anime is announced for October (For Japan). It will in principle be the last and will cover the end of the manga.#NanatsuNoTaizai #SevenDeadlySins #SDS_BoarHat_News pic.twitter.com/lslFuBRUwG

— Boar Hat (@SDS_BoarHat) March 21, 2020