¿Todo es culpa de Rick Grimes?: Fan descubre insólita coincidencia entre TWD y coronavirus

La alerta planetaria que ha provocado el coronavirus, ya declarada pandemia por la OMS, ha generado gran pánico alrededor del mundo.

En algunos lugares se produjeron saqueos a supermercados y de inmediato se vino a la cabeza de varios fans una icónica escena de The Walking Dead.

Esto, porque los seguidores de la serie encontraron ciertas conexiones entre las estanterías vacías de las tiendas y la ficción de los muertos vivientes.

La respuesta está en el episodio piloto de la serie, en el que el personaje de Rick Grimmes (Andrew Lincoln) despierta de un coma en el Harrison Memorial Hospital sin saber que, en las últimas semanas, su país vive una auténtica apocalipsis zombi, consignó ABC.

Resulta cuanto menos curioso que el centro médico en el que Grimes inicia su sangrienta aventura lleve el mismo nombre que el hospital en que se detectó el primer caso de coronavirus en Kentucky, Estados Unidos.

“El primer caso de coronavirus en Kentuky fue identificado y aislado en el Harrison Memorial, el mismo hospital en el que estaba Rick cuando despertó“, explicó el sujeto, demostrando su hallazgo con un fragmento del cómic de Robert Kirkman, creador de la historia.

For all my fellow Kentuckians freaking out about the first #CoronavirusOutbreak in the state coming out of Cynthiana (Harrison Co.), just a reminder that fellow Kentuckian @RobertKirkman began his masterful @TheWalkingDead series at Harrison Memorial Hospital! 😂😂😂 #COVID2019 pic.twitter.com/W9lFyJSp7c

— Terry Leap (@Terry_A_Leap) March 10, 2020