Llegó hasta las salas de cine: Las películas que se han visto retrasadas por el coronavirus

Diversas películas han sido aplazadas debido a la propagación del coronavirus Covid-19 a nivel mundial.

Entre ellas encontramos la nueva entrega de James Bond No time To die, el cual se pospuso hasta noviembre de 2020. “Los productores de MGM, Universal y Bond, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, anunciaron hoy que después de una cuidadosa consideración y una evaluación exhaustiva del mercado teatral mundial, el lanzamiento de NO TIME TO DIE se pospondrá hasta noviembre de 2020“, señalaron a través de su cuenta oficial.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd

— James Bond (@007) March 4, 2020