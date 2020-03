Asesinan en México a Luis Alfonso Mendoza, actor de doblaje de Gohan de “Dragon Ball”

El reconocido actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza, conocido por dar su voz a Gohan en Dragon Ball y Sheldon Cooper en TBBT, falleció a la edad de 55 años producto de un aparente tiroteo junto a su esposa.

La triste noticia fue confirmada por la comunidad Yo También Apoyo el Doblaje Mexicano, quienes a través de sus redes sociales informaron que “con un terrible pesar y un estado de shock inminente les comunicamos la terrible noticia de que el actor y director Luis Alfonso Mendoza acaba de fallecer”.

Minutos después, Mario C. Castañeda y Eduardo Garza, quienes dan vida a Goku y Krillin, respectivamente, también se refirieron a la situación a través de Twitter.

“Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso… Que alguien me lo explique…! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años“, escribió Castañeda.

Garza, en tanto, expresó que “es horrible dar este tipo de información y yo soy la persona menos indicada para hacerlo, pero efectivamente hoy falleció mi querido Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje. Se nos fue otro grande. Descansa en paz”.