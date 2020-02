“Sonic” se convirtió en la película de videojuegos con el estreno más taquillero de la historia

El 14 de febrero pasado se estrenó a nivel mundial la película de “Sonic the Hedgehog“, cinta producida por Paramount y que trajo a la gran pantalla las aventuras del protagonista de los videojuegos de Sega.

A pesar de las especulaciones debido a las críticas iniciales por su animación, el film no decepcionó y resultó un éxito total, llegando a romper récords.

Según reportó The Wrap, la película recaudó más de US $ 57 millones en taquilla de Estados Unidos, superando los US $ 54,3 millones de Detective Pikachu, coronándose como la cinta de videojuegos con el mejor estreno de la historia.

Recordemos que Sonic había sido anunciado en un primer momento para noviembre de 2019, pero tras las múltiples críticas sobre el diseño del protagonista, Paramount retrasó su lanzamiento para febrero, decisión que tuvo su recompensa en las ganancias.