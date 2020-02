“Cecilia la incomparable” Pantoja tendrá una serie de su vida

Durante el Festival Internacional de Cine de Lebu, se realizó el lanzamiento del teaser “Cecilia la incomparable”, la serie que contará la vida de la cantante.

El programa está siendo producido por Vane Miller y cuenta con la actuación de Paulina García, quien interpretará a la artista responsable de clásicos como “Compromiso” y “Puré de papas” .

“Mi carrera ha sido de mucho esfuerzo y lucha, pero siempre me he apoyado en el cariño del público para superar cualquier obstáculo”, comentó Cecilia en el lanzamiento, y agregó que “jamás imaginé ver que me interpretaran en el cine, es de esos sueños imposibles que una tenía de niña”.

Además de esta producción, anunció que “hay un proyecto internacional para una película, un documental y hasta una comedia teatral sobre mi vida, y es algo que me conmueve el corazón”.