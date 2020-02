The Matrix 4 ya comenzó con sus filmaciones

Matrix vuelve a la pantalla grande con su cuarta entrega, y las grabaciones ya comenzaron, de acuerdo a los registros audiovisuales de los fanáticos.

Según los videos, han estado rodando en Chinatown en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, pero Neo no se ve como lo hace normalmente, sino que luce como él mismo, Keanu Reeves.

La cinta estará dirigida por Lana Wachowski, y cuenta con la actuación de Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett, Yahya Abdul-Mateen II y Neil Patrick Harris, entre otros.

Por el momento no se han confirmado nada, así que hay que esperar la información oficial para saber de qué se tratará la nueva entrega.

🎥The Matrix 4 filming in San Francisco! – Feb 5 2020

Thanks to @dougdalton IG Story🙏https://t.co/uEEPFc7GWk#thematrix4 #matrix4 #KeanuReeves #SanFrancisco pic.twitter.com/PekHZotq7t

— Keanu Planet (@keanuplanet) February 5, 2020