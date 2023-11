Durante la mañana de este miércoles, el chileno Víctor Saiz consiguió la medalla de bronce en el para tirco con arco de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023.

En el Centro de Tiro con Arco del Parque Peñalolén, el representante nacional se quedó con el triunfo tras alcanzar 115 puntos en total, por sobre los 111 puntos que hizo su rival estadounidense Lucas Herro.

Tras ganar el bronce, el deportista del Team ParaChile conversó con ADN Deportes y reveló el inconveniente que tuvo que superar para presentarse en esta competencia.

“Yo no consumo gluten ni lactosa y me enfermé en el casino en estos Parapanamericanos, porque no me di cuenta de que las papas fritas tenían gluten. Empecé con un cuadro febril, estuve muy decaído hasta que supe que era por la comida. Tuve que poner más ojo, me recuperé en cuatro días, pero físicamente estoy débil, me siento débil, dudé de si iba a poder aguantar”, comentó el medallista.

Además, explicó lo mucho que le costó entrenar la parte física para mejorar su desempeño con el arco. “Es horrible abrir el arco, tuve que entrenar solo musculatura los primeros siete meses para poder sostener el peso de ese arco y abrirlo, yo lloraba en las noches por el dolor, sentía punzadas en músculos que nunca antes había entrenado”, relató.

En esa línea, Víctor Saiz destacó el trabajo de su esposa. “Mi señora es kinesióloga, ella es quien me prepara físicamente, hizo un trabajo muy duro también, lleva años desempeñándose en deportes paralímpicos, eso para mí es una ventaja que no todos tienen”, agregó.