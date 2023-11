Rocío Muñoz reconoce al responsable de la polémica en el atletismo: “Mejor que haya pasado esto, para que las cosas se hagan de manera transparente”

La atleta chilena Rocío Muñoz se pronunció sobre las serias denuncias que hicieron Poulette Cardoch y Berdine Castillo respecto al relevo 4×400 femenino en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

¿Qué pasó en el relevo 4×400?

Poulette Cardoch y Berdine Castillo acusaron que el entrenador Marcelo Gajardo las sacó del equipo titular dos horas antes de correr la final por medallas. Además, Castillo denunció haber recibido insultos de carácter racista, clasista y elitista, por parte de un grupo de personas que se acercó a la pista de competencia.

Rocío Muñoz, quien compitió en Santiago 2023 en la categoría salto largo, habló desde su experiencia en los relevos, ya que en otras competiciones ha hecho equipo con algunas de las corredoras implicadas en el caso. De hecho, en los 4×400 de los Juegos Sudamericanos 2022 ganó medalla de bronce junto con Cardoch, Castillo y Martina Weil.

“Los problemas siempre existen. Lo que pasó respecto de los relevos, yo no tengo tanto conocimiento porque no fui parte. Si he sido parte, me ha tocado correr con todas ellas, tenemos muy buena amistad y muy buena relación. Me ha tocado correr la 4×400 y la 4×100 y nunca ha habido problemas”, comenzó señalando la deportista del Team Chile en diálogo con TNT Sports.

La campeona sudamericana Sub 18 y Sub 23 explicó que “siempre están las titulares y las reservas. Y las reservas siempre quieren ser titulares. Ahí puede haber un poco de ‘pucha, ojalá me metan a mí’. Pero nunca había habido un conflicto como este. No tengo la información suficiente, pero yo he corrido con cada una de ellas, les tengo un cariño gigante y todas son muy buenas personas: la Berdine, la Pauline, la Martina…”.

“Es una lata que todo esto haya ocurrido al final de los Panamericanos, porque la gente se queda con lo malo. Siento que las atletas no tienen la culpa, no pasa por ellas elegir quién va a correr, ni siquiera porque su papá tenga el poder. Las atletas son atletas por igual”, remarcó la representante nacional en el salto largo.

Rocío Muñoz apunta a la Federación Atlética de Chile

Por último, Muñoz responsabilizó a la Federación Atlética de Chile. “Yo creo que fue un problema de comunicación de la Federación. Por ese lado, es mejor que haya pasado esto, para que las cosas se empiecen a hacer de manera transparente y de buena forma. Pero es un problema netamente de la Federación”, concluyó.