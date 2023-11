Yasmani Acosta y los deportistas cubanos que pidieron asilo en Chile: “Al final, vale la pena”

El luchador grecorromano Yasmani Acosta apuntó en torno a un tema que llamó la atención al cierre de Santiago 2023: la fuga de deportistas cubanos que llegaron a participar a los Juegos Panamericanos, solicitando asilo para una residencia permanente en el país.

Del tema sabe bien quién fue medallista de bronce en este campeonato, además de ya haber defendido a Chile en los Juegos Olímpicos de Tokio, pues hace ocho años dejó la isla para quedarse en el país, tal como lo hicieron sus compatriotas ahora.

En el intertanto que regularizó su situación, Yasmani Acosta intentó compatibilizar su rutina deportiva con trabajos como guardia de discotecas y hoteles, auxiliado por el también luchador Andrés Ayub.

“Fue una época dura. Me di cuenta de que era un cero a la izquierda. Lo único que sabía en la vida era luchar. Me alimentaba mal porque no sabía ni siquiera hacer un huevo frito. Y el miedo siempre estaba presente”, recordó en diálogo con LUN, junto con entregar su reflexión en torno a la fuga de los deportistas cubanos tras Santiago 2023.

“Si le pudiera dar un consejo a los atletas que se escaparon de la delegación, les diría que no pierdan la esperanza, que al final vale la pena”, concluyó Yasmani Acosta, nacionalizado chileno desde 2018.