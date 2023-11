El crudo relato de los atletas cubanos que se quedaron en Chile: “Tendrán que pasar ocho años para volver a ver a mi familia”

Un grupo de atletas cubanos hizo noticia en las últimas semanas tras escapar de su delegación que participó en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, con el objetivo de refugiarse en Chile y solicitar asilo para residir permanente en el país.

Entre ellos, tres seleccionadas de hockey de Cuba (Helen Carta, Yakira Guillén, Jennifer Martínez) un integrante de la escuadra masculina (Yurisan Socarrás) y un atleta (Yao Illas, bronce en los 400 metros vallas), decidieron no volver a la isla y quedarse en nuestro país.

Hoy, tras obtener una visa temporal y un carnet de identidad chileno, estos deportistas dieron a conocer su testimonio en una charla de la Universidad del Desarrollo, asegurando que vieron una oportunidad de crecer deportivamente fuera de Cuba y que buscan establecerse en Chile.

“Van a tener que pasar ocho años para ver nuevamente a nuestras familias, no podemos volver a nuestro país. Me quedé porque vi mejores oportunidades para desarrollarme como deportista de elite. Quiero representar a Chile, queremos ser deportistas chilenas”, aseguró la seleccionada de hockey, Yakira Guillén.

El relato de los atletas cubanos fugados en Santiago 2023

En una conversación moderada por Nicolás Monckeberg, académico de la Facultad de Derecho UDD, los deportistas afirmaron que la decisión de quedarse la tomaron en Chile sin comunicársela a sus familias. Así, se sumaron a los casi 600 atletas cubanos que han desertado en competencias internacionales en los últimos diez años.

Yurisan Socarrás, uno de los primeros en desertar de la representación de Cuba en mayo, señaló: “Uno de los motivos por el cual abandonamos la delegación, no solo yo, sino varios de mis compañeros, es la libertad de expresión de nuestro país y el seguimiento represivo, nos controlan mucho como deportistas”.

“Es muy dura la situación, por lo menos de parte mía, que fui uno de los primeros que deserté. Mi familia no lo sabía. Solo una persona más, mi papá. Él pensaba que no iba a tomar esa decisión. Fue una situación de sorpresa. Era la primera vez que viajaba, que salía del país”, agregó.

Por su parte, Helen Carta, aseguró tomó la decisión estando en los Juegos Panamericanos. “Vi las expectativas deportivas que tienen aquí, los recursos que tienen para atender el deporte, al hockey. Mi familia tampoco estaba enterada de mi decisión. Fue una decisión muy dura. Al final, la familia apoya porque quiere lo mejor para uno. No obstante, se extraña. Y acá vamos a dar lo mejor de nosotras, venimos a representar a Chile en algún evento que se pueda”, afirmó.

En tanto, Yao Illas reveló que “mi decisión fue tomada estando en Chile. No se la comuniqué a mi familia. Acá me sentí libre, me gustó mucho. Quise abrir una nueva vida (…) Terminé de competir el viernes. Nos íbamos el domingo. El sábado a las 5 de la madrugada, me recogió un carro de mi familia”.

“Todo el mundo estaba durmiendo, nadie me vio. Mi familia me dijo que a las 6 en punto estarían esperándome. Tuve que salir media hora antes”, detalló Illas, respecto a su plan para fugarse de la Villa Panamericana.