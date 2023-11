“Nunca más me pescaron”: el descargo del diseñador de Fiu contra la organización de Santiago 2023

Uno de los grandes protagonista de Santiago 2023 fue, sin lugar a dudas, Fiu. El colorido y voluptuoso corpóreo transcendió la instancia deportiva y despertó un verdadero boom a nivel nacional.

Eso sí, ahora el diseñador del mismo, Eduardo Cortés, reveló que su experiencia no fue del todo grata tras crear al personaje. Y, en concreto, lanzó sus dardos contra la actitud de la organización de Santiago 2023 tras entregar la propuesta.

“El día en que presentaron a Fiu no me dejaron entrar al acordonado”, planteó en una entrevista con el diario La Tercera. “Fui con mi esposa, mis dos hijos y mi sobrina. Les empezaron a regalar a todas las autoridades un Fiu”, contó.

Según el mismo tuvo que “dar pena” para que le dieran un ejemplar. Aquello porque las copias solo estaban destinados a deportistas. De tal forma Cortés debió señalar que era el creador del mismo.

La inauguración del evento también le hizo pensar que “a la Corporación no le importó mucho”. Esto último tras ver la posición que adquirió el corpóreo en la transmisión televisiva.

“No me regalaron ni una entrada”

“Cuando entregué el proyecto, nunca más me pescaron. No me regalaron ni una entrada. Esto va más allá de la plata. Se trata de tener deferencia con la persona que inventó esto”, dijo.

“No me hice millonario, ni nada de eso”, planteó más adelante. “Tampoco estoy ganando un peso por las ventas de ahora. Los derechos ya no son nuestros”, esclareció.

Aquella visión, en principio pesimista, fue cambiando cuando se dio cuenta de la Fiumanía. Todo mientras el pájaro pasaba a ser el centro de varias conversaciones relativas al magno evento. “Es como Condorito. Asumió un rol en la sociedad chilena”.

El diseño de Fiu y las otras alternativas

Sobre el proceso de creación Cortés rememoró que todo arrancó en 2021. Ahí comenzó a trabajar con Katherine Castillo, otra diseñadora. Lo que buscaban era algo sencillo y que no se pareciera a un humano.

En aquel proceso creativo también apareció la posibilidad de que la mascota fuera un pingüino, un cóndor o un ají. Aunque también se jugó con la idea de un puma llamado Manqui, un zorro con el nombre de Culpi y un ave queltehue denominada Quelti.

“Lo otro que quería es que fuera redondo, para que cuando se hicieran peluches, se pudiera usar como pelota”, planteó al medio. Eso sí, en un punto pensó que Fiu no ganaría a sus contendientes.

“Los otros diseños los hicieron agencias grandes”, reveló. Ahí también esclareció que el contrato fue por tres meses, involucró a tres personas y fijó el monto total a recibir por el trabajo. Un rango entre 15 y 30 millones de pesos.