“Llegué al judo por ser gordito”: La historia de Thomas Briceño tras darle una medalla a Chile en Santiago 2023

Ya comienzan a finalizar varias de las disciplinas de Santiago 2023, y con ello inician las reflexiones de los deportistas participantes que ya empiezan a planificar lo que queda del año en sus diferentes deportes.

Tal es el caso del judoka nacional Thomas Briceño, quien completó unos excelentes Panamericanos, tras lograr medalla de plata en la categoría de menos de 100 kilos.

“Participar en casa es hermoso, este fue un evento totalmente distinto a cualquiera que yo haya ido anteriormente, he estado en juegos olímpicos, pero estar con tu gente acá, que te alienten y te aleonen para poder pelear, lo volvería a repetir un millón de veces”, comenzó señalando Briceño al programa “Los Tenores” de ADN.

Con respecto al duelo final que sostuvo frente al canadiense Shady El Nahas, quien finalmente se quedó con la medalla de oro, Briceño relata sus sensaciones. “La final fue muy cerrada, el canadiense tiene mucha trayectoria y cualquiera de los dos se podía llevar la medalla de oro, cometí un error, dejé la guardia descuidada, me empecé a reír no mas cuando me di cuenta de eso y dije ‘ya fue’, pero a pesar de eso disfruté y entregué todo. No sé si estos van a ser mis últimos Juegos Panamericanos y quería vivirlo a concho en casa con mis amigos, mi familia, con todos”, dijo.

Según Briceño, a la disciplina de judo en particular vinieron las mejores cartas a Santiago 2023. “Al judo vino lo mejor de América, los mejores al nivel mundial, nadie se bajó. Sabíamos que iba a ser una competencia muy difícil, y eso le da un peso mas importante para demostrar su mejor calidad. Para mí en lo personal haber logrado esa medalla de plata y pelear una final eso no me lo puede quitar nadie y estoy orgulloso de eso”, puntualizó el deportista del Team Chile.

Sus inicios en el Judo

Además, Briceño recordó sus inicios en este deporte, y pone énfasis en un detalle particular: “Empecé de niño en el judo porque era gordito, tenía sobrepeso, mis padres me llevaron siempre a hacer deporte y a través de mi mamá que es carabinero, la institución impartía clases a hijos de funcionarios, quise probar y me pareció atractivo. Mi primer entrenador, Raúl Vergara, me tomó y me enamoró de este deporte, y después de todo esto estoy aquí ganando medalla de plata en unos juegos Panamericanos”.

Finalmente, consultado sobre sus proyecciones para los próximos años, Briceño pone todas sus fichas a clasificar a los Juegos Olímpicos. “En judo hay un sistema por clasificación como la de la ATP, dos años antes de los Juegos Olímpicos comienza la clasificación para poder lograr un lugar. Mi objetivo es clasificar s Paris 2024, en este minuto es mi principal objetivo, la idea es ir subiendo en el ranking para poder lograr la clasificación”, cerró Briceño.

