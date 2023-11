Es vienés y le gusta la cumbia: DJ del vóleibol que se roba las miradas detalla su paso por Juegos Panamericanos Santiago 2023

Si bien las y los atletas son los protagonistas de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, la música presente en los diversos eventos se ha robado el foco de los asistentes a las competencias.

Pese a que lo relevante de la instancia deportiva continental es el desarrollo de los deportes, la espera que deben vivir el público entre cada partido, se ha vuelto un foco en redes sociales. Especialmente por la música escogida por los DJs para amenizar las pausas.

Las canciones seleccionadas han mostrado un repertorio diverso, pasando incluso por el Congelao de Cachureos.

“Es una fiesta”

ADN conversó con el encargado de la música del vóleibol piso realizado en la Arena O’Higgins, DJ Stari, artista proveniente de Viena, Austria, que sinceró ser fan de la cumbia.

“Ha sido fantástico, los fanáticos son muy felices, nunca vi tanta gente asombrosa como aquí. Los fanáticos aplauden, bailan, cantan toda la noche, es fantástico. Es una fiesta”, dijo el vienés.

“El deporte del vóleibol es perfecto para eso, porque tenemos unos segundos de juego y luego tenemos unos segundos de fiesta, y es perfecto”, indicó el artista europeo presente en los Panamericanos.

Consultado por Diego Sáez, periodista de ADN, DJ Stari afirmó ser un fanático de la cumbia. “Me encanta (…) me encanta Chico Trujillo y Amar Azul, por supuesto. Me encanta cuando toda la arena canta, es muy divertido”, afirmó.

De la misma forma, el DJ encargado de motivar a toda la Arena O’Higgins reconoció que su lugar favorito de Santiago hasta el momento ha sido el Barrio Italia. “Me encanta. Es fantástico para la noche tomar una copa o comer”, cerró.