Gert Weil y el emocionante triunfo de su hija en Santiago 2023: “Va a costar conciliar el sueño hoy”

El atletismo chileno y Martina Weil se siguen haciendo un nombre importante en Santiago 2023. Este miércoles, la atleta nacional se quedó con la prueba de los 400 metros planos de los Juegos Panamericanos y sumó una medalla de oro más para el Team Chile.

Tras la emocionante carrera en el Estadio Nacional, Gert Weil, padre de Martina y ex deportista nacional, conversó con ADN Deportes y no ocultó su emoción, “va a costar conciliar el sueño hoy, las emociones traen recuerdos, grandes recuerdos y obviamente el orgullo de papá, de la sensación de la pega bien hecha, me encantó Martina, mostró una madurez en su carrera notable”, aseguró.

“Además, la coincidencia de que corrió en el mismo carril (6) que Ximena, su mamá, que fue medallista de bronce en Barcelona, me recordó ese momento del año 92′, pero ahora con Martina siguiendo los pasos de la mamá, increíble”, complementó.

Agregó Gert Weil que “sin duda es envidiable, me habría encantado tenerlo a mí en mi época de competir con estas condiciones. Al final siempre es una carga, siempre trato de evitarlo, pero igual es una presión adicional, pero Martina supo manejarlo”, indicó.

Cerró asegurando respecto a su hija que “tiene un carisma increíble, genera un cariño en la gente, una empatía notable”.

