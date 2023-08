Santiago Ford y su ilusión de cara al decatlón en Santiago 2023: “Cada vez que pasa el tiempo me siento más seguro y preparado”

Una de las grandes sorpresas del último Sudamericano de Atletismo fue la aparición de Santiago Ford, deportista cubano nacionalizado chileno que tuvo la opción de defender por primera vez de manera oficial a nuestro país.

Su debut no pudo ser mejor, pues tras sumar 7.845 puntos en las 10 competencias que contempla el decatlón, logró la medalla de plata. “Feliz por el resultado obtenido individualmente y de manera general por el equipo. Creo que va a ser un gran impulso de cara a los Juegos Panamericanos acá en la capital”, comentó ya de regreso en el país en conversación con ADN TOP KIA, valorando la opción que tendrá de disputar Santiago 2023.

“Va a ser una prueba con un nivel altísimo, hay tres a cinco atletas entre los mejores del ranking, le va a dar un nivel alto y va a ser un reto que voy a enfrentar con las mejores condiciones, tengo el público a mi favor y a mi familia cerca. Tengo el apoyo y estoy emocionado por eso”, aseguró Santiago Ford, que llegó a Chile en 2018 tras decepcionarse del sistema atlético en Cuba, país por el cual compitió en Mundiales de Atletismo menores y juveniles.

“He esperado con muchas ansias este momento y ahora me dieron la oportunidad de representar los colores de Chile y lo voy a hacer de la mejor manera posible. Todo este sacrificio que hemos pasado no ha sido en vano, sino que va a ser recíproco. Voy a dar todo lo posible para que se sientan orgullosos de mí”, planteó el deportista que, para subsistir en sus primeros años en el país, fue guardia de seguridad en locales nocturnos.

“Nos ha servido. No me arrepiento de nada porque creo que cada proceso, cada paso que he dado ha fortalecido como persona y para afrontar lo que se avecina“, aseguró un entusiasmado Santiago Ford, que recibió en ese período el apoyo de otro que vivió un proceso similar al de él, Yasmani Acosta.

“Fuimos compañeros de pieza en el Estadio Nacional. Vivimos muchas cosas, me guió mucho. Yo me refugiaba mucho en él, me daba consejos”, enfatizó, junto con proyectar sus sueños en el decatlón defendiendo a Chile.

“Mi objetivo mayor es lograr la clasificación a París 2024, pero obviamente sin quitarle el paso a Santiago 2023. Acá veré cómo está el nivel y cómo respondemos como atleta a cada propósito. Lo más importante es defender los colores de Chile y dejar lo mejor posible en la pista. Cada vez que pasa el tiempo me siento más seguro y preparado. En el Sudamericano las cosas salieron mejor de lo previsto”, concluyó Santiago Ford en el diálogo con ADN TOP KIA.