¿Quién es Tania Zeng? La esforzada historia de la tenimesista de 57 años que defiende a Chile en los Panamericanos

Su nombre sonó con fuerza la mañana del lunes. Tania Zeng se convirtió en comentario obligado en las transmisiones de los Juegos Panamericanos.

Esto porque la tenimesista sorprendió al disputar un partido de infarto con su par de República Dominicana, a quien logró darle vuelta el juego.

La deportista clasificó así a octavos de final, y deberá medirse el martes a partir de las nueve y media de la mañana para seguir avanzando.

Un logro total para la mujer de 57 años, que se integró al Team Chile luego de una larga vida dedicada al comercio, la crianza de sus hijos y los quehaceres de su hogar.

Tania Zeng, por el oro

La nacida en Asia llegó a Chile en 1989 y contó parte de su historia luego de lograr su primer triunfo compitiendo por nuestro país, ante la dominicana Eva Peña Brito.

“Yo pienso que nunca es tarde cuando hacemos cualquier, cosa nunca es tarde. No pienso en mi edad, no, eso no es razón para dejar de hacer deporte”, comentó a La Tercera.

Y agregó que “cuando llegué a Chile, no competí por temas familiares. Me dediqué a otro rubro, el comercial. Después una se casa, tiene hijos y no tuve tiempo de jugar. Pensándolo ahora, pude haber entrado mucho antes. Por suerte nunca es tarde”.

Con este pensamiento, la atleta decidió hacer las pruebas selectivas para la selección de tenis de mesa. Y le fue tan bien que ahora es una seleccionada más.

“Cuando entré me hice a amiga de todos. Pensé que sería difícil, pero son amables y cercanos. Tiramos la talla y hablamos técnicamente del tenis de mesa. Como yo tengo más años y entiendo el rubro, se da todo de muy buena forma”, explicó al mismo medio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tania Zeng (@taniazengchile)

Desde la Tierra de Campeones al mundo

Así, la tenimesista manifestó cuánto ha cambiado su vida gracias a esta disciplina. “Para mí ha sido todo muy nuevo. Con mi edad, a esta altura de mi vida, entrar a competir al alto rendimiento, con profesionales, es algo nuevo. Estoy feliz de estar acá y poder participar a este nivel”, reveló.

Y añadió que si bien ahora sus días se han transformado, con muchos viajes y competencias, “sigo viviendo en el norte, pero cuando hay campeonatos vengo días antes (a Santiago), para entrenar y prepararme de cara a las competencias. A mí me gusta el norte, por el clima. Es muy bueno. He vivido casi toda mi vida allá, mis hijos nacieron en ese lugar. Soy de Iquique, la tierra de campeones”.

Por ello, Tania Zeng aseguró que lo dará todo en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. “Personalmente, quiero llegar a semifinal. En mi último torneo llegué a cuartos de final. Ahora busco avanzar más allá. Si entro a eso, podría soñar con la medalla. Pero voy paso a paso”, cerró.