María Ignacia Montt quedó fuera de la final de los 100 metros femeninos de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Este lunes 30 de octubre, la deportista inició su participación en el megaevento y vivió una engorrosa situación en la etapa clasificatoria, la que debió repetirse por una errónea salida en falso.

Cerca de las 19:20 horas, la velocista estaba en la pista de Estadio Nacional en busca de acceder a la final de la especialidad. La chilena no tuvo un buen arranque tras el disparo que marca el inicio de la carrera, pero logró repuntar y finalizó en la tercera posición, detrás de Laura Martínez (Colombia) y Halle Hazzard (Granada).

Sin embargo, minutos después de la carrera, las atletas fueron notificadas que debían volver a la pista por el cobro erróneo de una salida falsa. En esta segunda corrida, Montt finalizó en el quinto puesto (11,84 segundos) y no logró acceder a la final de los 100 metros femeninos.

“Me han pasado muchas cosas, pero correr dos veces en tan poco tiempo, nunca. (En la primera carrera) me sentí bien, sentí que fui falsa e iba a parar, pero vi que todas corrían y seguí”, manifestó la representante del Team Chile.

“El tema de la salida falsa es insólito, es un error de la organización y no puede pasar en una competencia de este nivel. Es una desilusión que en un campeonato así de grande ocurran estas cosas. No esperaba que me pasara esto en los Panamericanos en mi casa”, agregó la chilena.

Pese a esta compleja situación, María Ignacia Montt todavía tiene opciones de colgarse una medalla panamericana en Santiago 2023. Este jueves 2 de noviembre, la deportista estará en los 100 y en los 400 metros de la competencia por relevos.