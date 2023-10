La tristeza de Daniela Seguel tras quedar eliminada en Santiago 2023: “Probablemente sean mis últimos Panamericanos”

Muy conmovida se le vio a Daniela Seguel tras su derrota en los octavos de final en los Panamericanos Santiago 2023 a manos de la estadounidense Jamie Loeb, quien derrotó a la tenista nacional por parciales de 6-2 y 7-5. Tras la derrota, la “Pantera” enfrentó a los medios de comunicación y deslizó la posibilidad de que estos fueran sus últimos Panamericanos y que el retiro de la alta competencia también estaría cerca para ella.

“Fue un partido super intenso, ella jugó bien y yo al principio estaba nerviosa. En el segundo set estuve cerca de ganarlo, pero lamentablemente no tuve la mayor de las suertes y no me pude quedar con el partido. Me quedo con que dejé todo en la cancha”, señaló Seguel tras el duelo.

Daniela también entregó sus sensaciones tras la derrota y lo que viene para su carrera: “ha sido difícil poder estar acá, estoy contenta de haber jugado en este estadio y con esta gente que me brindó su apoyo”. Asimismo, reveló que “estos son mis últimos Panamericanos, no se cuánto más me queda de tenis tampoco. Siempre soñé con ganar medalla en Panamericanos y no se pudo”.

También la “Pantera” reconoce las dificultades que ha tenido en los últimos años de su carrera, problemas que no le han permitido desarrollar su tenis como ella ha querido. “Mis últimos años están siendo complicados a nivel económico, una medalla hubiese ayudado mucho en eso porque son ingresos, y no se ha podido dar ahora. He tenido muchas lesiones también este año”, reflexionó.

De todas maneras, Daniela agradece el apoyo brindado durante estos días de competencia en Santiago 2023, sobre todo al público que la acompañó en el Court Central de Estadio Nacional. “Le agradezco de corazón al público que vino hoy y los días anteriores, el público chileno conmigo se ha portado muy bien, traté de sacarme la mayor cantidad de fotos posible con la gente porque yo también fui niña y también quise compartir con los tenistas profesionales”, cerró la tenista chilena.