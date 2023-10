Juegos Panamericanos de Santiago 2023: Team Chile sufre duro revés en el ciclismo de pista en la persecución masculina

La mañana de este jueves, se llevaron a cabo las diferentes competencias de ciclismo de pista en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde el Team Chile se hizo presente en la persecución masculina, que se vio marcada por un error técnico que terminó afectando la presentación de los chilenos.

El cuarteto de ciclistas masculinos estaba disputando un puesto para meterse en la final de la disciplina y así luchar por el oro panamericano. Sin embargo, pasada la mitad de la carrera el grupo perdió a uno de los corredores chilenos.

El duro momento de los ciclistas en Santiago 2023

Los representantes del Team Chile habían comenzado de manera dinámica y veloz la prueba de persecución masculina. De hecho, la sincronización de los deportistas era algo a destacar hasta la mitad de la competencia, que los llegó a ubicar en su momento en tiempos superiores a México y Argentina.

No obstante, los ciclistas nacionales al pasar la mitad de la prueba sufrieron un duro revés, luego de que uno de los integrantes del cuarteto chileno se apartara del pelotón y posteriormente el tercer ciclista del cuarteto se apartó, lo que significó un error técnico para el equipo chileno.

Tras el duro momento protagonizado por los corredores, el entrenador del equipo de ciclismo chileno, Marco Arriagada, expresó a través de la transmisión de TVN que al parecer uno de los corredores habría presentado problemas.

En ese sentido, Arriagada dijo sentir: “pena, rabia, impotencia. No podremos disputar la final, es un fracaso rotundo. Vamos a pelear por el bronce”. A lo que agregó: “un corredor se sintió mal, debió avisar antes, pero la convicción era ganar y no se pudo. A la tarde tenemos revancha. El oro ya no es, pero sí el bronce”.

Ahora, los representantes chilenos del ciclismo en pista en la persecución por equipos deberán disputar la competencia en la que buscarán pelear por el bronce panamericano.