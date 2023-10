“Simplemente increíble”: la ganadora del oro en skateboarding tiene solo 13 años y quedó impactada con el apoyo del público chileno en Santiago 2023

El Parque Deportivo Estadio Nacional fue testigo de una hazaña excepcional el domingo pasado, cuando Fay DeFazio Ebert, la adolescente canadiense de tan solo 13 años, ganó la medalla de oro en la competencia femenina de skateboarding en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Con una puntuación impresionante de 84.66 en la segunda ronda, la norteamericana superó a sus competidoras y se alzó con la codiciada presea dorada, siendo la representante más joven de la delegación de canadiense.

De Toronto a Santiago 2023

A pesar de su corta edad, Fay DeFazio Ebert ya se ha convertido en un nombre destacado en el mundo del skateboarding. Nacida en Toronto, Canadá, comenzó su viaje en este deporte a la edad de 8 años durante unas vacaciones de marzo en un club de skate local. Desde ese momento, su dedicación a este deporte no ha cesado.

Respecto a su paso por los Juegos Panamericanos, Fay DeFazio Ebert expresó su gratitud y admiración por sus compañeros competidores. “Se siente increíble. Amo a todos los que compitieron, y estoy muy orgulloso de todos. Estoy tan feliz por mí y por los demás. Lo aprecio mucho”, indicó la joven en conversación con la cuenta de Instagram de Santiago 2023.

La atmósfera del megaevento continental y el apoyo de la gente también dejaron una fuerte impresión en la deportista canadiense. “Amo a todos y la sensación. Toda la gente alrededor. Fue muy emocionante. Todos estaban como, ¡Canadá! Y yo estaba como, oh, vale. Y también, no sé, simplemente me encanta ver a todos los países diferentes aquí. Realmente me encantaría ver todos los deportes diferentes, pero no puedo porque me voy mañana. Pero es simplemente increíble”.