Christiane Endler no pudo ser homenajeada tras el duelo ante Paraguay: “Invadieron la cancha, lamentablemente”

Este sábado, Chile debutó con éxito ante Paraguay en el fútbol femenino de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Tras el partido, la capitana Christiane Endler iba a ser homenajeada por sus 100 partidos con La Roja, sin embargo, este acto no se desarrolló de buena manera por un inconveniente con el público en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

“No se pudo hacer el homenaje porque invadieron la cancha, lamentablemente. Intentamos que el homenaje fuera antes del partido, pero Panam Sports no nos dejó. Las intenciones estaban”, señaló la arquera nacional luego del encuentro.

“El cariño de la gente siempre es increíble, lo agradezco, me gustaría poder sacarme fotos con todos, pero ojalá puedan respetar para el próximo partido y que no invadan la cancha, porque puede salir peligroso para ellos también”, remarcó Tiane.

Respecto al triunfo sobre las paraguayas, mencionó que “estuvimos bien defensivamente, nos perdimos un par de ocasiones con las cuales podríamos haber ampliado el marcador, pero fue un buen comienzo, estoy contenta por el desempeño del equipo y del resultado”.

Por último, Christiane Endler cuestionó el desempeño arbitral y la cartulina amarilla que recibió. “Hace tiempo no veía un arbitraje tan malo, es lamentable. Yo le dije a la árbitra que no podía dejar de mirar la jugada antes de que termine, por eso me puso la amarilla, fui con mucho respeto, no entendí la amonestación, pero es parte del fútbol, hay que adecuarse a las circunstancias y logramos manejar el mal arbitraje”, concluyó.

Con esta victoria sobre Paraguay, Chile suma sus primeros tres puntos en el Grupo A del fútbol femenino, donde también están Jamaica y México. Mientras que el Grupo B lo componen Estados Unidos, Bolivia, Costa Rica y Argentina.

El próximo partido de La Roja Femenina será ante el combinado mexicano, el miércoles 25 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Recuerda que toda la acción de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.