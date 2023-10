Arley Méndez se queda sin medalla en Santiago 2023 y responde a la polémica por el cupo: “El puesto era mío”

Este domingo 22 de octubre, el cubano nacionalizado chileno Arley Méndez marcó su retorno al alto rendimiento con su participación en el levantamiento de pesas en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. El deportista del Team Chile finalizó en el quinto lugar de la competencia y asumió que no tuvo una preparación ideal para disputar la cita.

A comienzos de la semana, Méndez estaba fuera del megaevento y Camilo Zapata era quien participaría en su lugar. Sin embargo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo levantó la sanción en su contra por doping y el nacido en San Cristóbal sí pudo estar presente en el certamen, debiendo Zapata ceder su cupo.

El deportista de 29 años estuvo en la categoría de 89 kilos y, pese a que luchó para estar en la pelea por una medalla, falló en su tercer intento (201 kilos) y se quedó sin opciones de subir al podio. Méndez levantó un total de 356 kilos y se adjudicó el quinto puesto. En tanto, la medalla de oro fue ganada por el venezolano Keydomar Vallenica, quien levantó 212 kilos en su último intento de envión y totalizó 382 kilos.

Finalizada la prueba, el representante chileno dialogó con los medios y manifestó su alegría por volver a competir, aunque reconoció que le faltó preparación. “Estoy muy feliz, me siento un ganador. Tenía la suspensión y no tuve una buena preparación, pero se me dio la oportunidad de participar, entrené dos días y miren lo que hice“, expresó.

En el primer intento me sentí presionado, pero después me relajé y disfruté la competencia. Cuando sentí que tenía la posibilidad de pelear una medalla me puse más las pilas, pero no salió y hay que seguir. Sé que van a haber más competencias y yo seguiré entrenando; no me voy a retirar“, aseguró.

Para cerrar, Arley Méndez abordó la polémica situación respecto a su participación y al caso de Camilo Zapata, quien no pudo estar en Santiago 2023 tras el levantamiento de la sanción al chileno-cubano.

“Hay mucha gente que dice que le quite el puesto a un deportista nacido en Chile. Para que sepan, yo soy compañero de él y nos llevamos súper bien. Él era mi suplente antes de la suspensión y cuando se habilitó mi participación él me cedió el puesto nuevamente. No es que yo vine y se lo quité, el puesto ya era mío“, concluyó.