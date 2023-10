El pasado viernes se dio el puntapié oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023, con una ceremonia inaugural cargada de simbolismos, música y por sobre todo, mucha energía.

Si bien el deporte es lo principal en este megaevento deportivo, los protagonistas indiscutidos de esta instancia continental son las y los atletas pertenecientes a las 41 delegaciones.

Es que, desde que comenzaron a arribar a Chile y a sus respectivos departamentos en la Villa Panamericana en Cerrillos, los deportistas no han dejado de compartir su entusiasmo por redes sociales, en donde han destacado los atractivos del país.

Uno de los puntos capitalinos más destacados por los participantes de Santiago 2023 ha sido el Metro de Santiago, transporte que en la ceremonia inaugural fue protagonista, ya que sus vagones fueron los encargados de llevar a los atletas de los Juegos Panamericanos al Estadio Nacional.

Así lo destacó al menos la atleta estadounidense Demitra Carter, quien en su cuenta de Tiktok publicó un video de su segundo día en el país. En el registro, la deportista registró su paso por diferentes lugares de Santiago, destacando el transporte usado para llegar a la ceremonia de inauguración.

“Nos fuimos en el Metro, y es mejor que el de Nueva York, se los doy…”, expuso Carter.

Otro emocionante momento vivido en el transporte subterráneo capitalino, fue el protagonizado por la nadadora canadiense Maggie Mac Neil, quien se impactó al ver su foto en uno de los carteles promocionales de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023.

“¡Ver esto en la estación de metro fue genial! Pero lo que fue aún más asombroso fue que vimos a este niño y a su papá copiando mi pose”, escribió la atleta de Santiago 2023 en X (ex Twitter).

Seeing this in the subway station was so cool! 🤩but what was even more awesome was that we just happened to see this little boy and his dad copying my pose 🥺 This is a perfect example that YOU CAN DO IT TOO 🫵🏼

This is why I do what I do, and it’s so a special!☺️ pic.twitter.com/wfDisqATJU

— Maggie Mac Neil, OLY (@mags_swims26) October 19, 2023