Harold Mayne-Nicholls, director ejecutivo Santiago 2023, se refirió a los contratiempos que ha tenido que afrontar la organización antes del 20 de octubre, fecha en la que se dará inicio oficialmente a los Juegos Panamericanos.

En los últimos días, las atenciones han estado puestas en la Villa Panamericana por filtraciones de agua y por un enredo con las llaves que no estaban enumeradas para los más de mil departamentos del recinto. A estas situaciones hoy se sumó una rotura de matriz que afectó a la piscina olímpica para la competencia de clavados.

Por todo lo anterior, Mayne-Nicholls indicó este martes que “en todos los Juegos de la historia ha habido problemas, no es un tema nuevo. Cuando detectamos esas cosas se trabaja, se arregla y se sigue. Lo importante es que el 20 de octubre estará todo en condiciones para la realización de los Panamericanos”.

“Hay que echar una manito de pintura en algunos lugares que descubrimos, pero si alguien me demuestra que en su trabajo no pasa lo mismo cuando están a última hora, o que todo lo tienen terminado seis meses antes, lo invito a comer”, agregó el expresidente de la ANFP.

En cuanto al enredo de las llaves para los departamentos de la Villa Panamericana, indicó que “se entregaron mal las llaves, nadie le dio importancia, de repente se dieron cuenta que tal llave no le servía a tal puerta y tuvieron que salir a identificarlas. Es un absurdo, para una telenovela, pero no tiene mayor importancia, nadie cambia su vida por estar buscando una llave”.

“Yo no le doy más importancia que eso, para mí es una anécdota, no de las mejores, pero a la larga, va a generar chistes entre los humoristas, no me cabe ninguna duda”, añadió sobre el tema.

Por último, Harold Mayne-Nicholl remarcó su confianza respecto a la entrega de todos los recintos deportivos de Santiago 2023. “Los Juegos parten el 20 y todos los centros estarán listos para esa fecha, algunos terminaron mucho antes como el del hockey césped, pero para el 20 estarán todos terminados”, concluyó.