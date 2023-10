Giselle Álvarez y sus metas para el maratón de Santiago 2023: “Quiero bajar mis marcas y jugármela por una medalla”

En el último capítulo de Mujeres al Deporte, Macarena Miranda conversó con Giselle Álvarez, quien representará a nuestro país en el maratón de los próximos Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“Me siento tranquila. Sigo entrenando, me fui a una concentración en altura durante agosto y ya regresé, estoy en período de afinar, seguir el plan para hacerlo bien, cuidarme de las lesiones, el estrés jode”, comentó quien en Sevilla, meses atrás, logró un tiempo de 2 horas, 33 minutos y 9 segundos, quedando a menos de un minuto de alcanzar el récord nacional que aún pertenece a la legendaria Erika Olivera.

“Estuve muy cerca. Tengo que seguir intentándolo. He corrido pocos maratones. Es primera vez que vengo de buenas preparaciones, desde el año pasado recién. Me di otra oportunidad, fui mejorando mis marcas en pistas, hice un buen control en los 21 kilómetros y sabía que podía hacerlo bien en los 42 kilómetros. Cambié todo, de entrenador, de club”, aseguró la oriunda de Ancud y que reside en Puerto Montt, donde entrena 30 kilómetros de cara a Santiago 2023.

“Lo que quiero hacer es mi mejor actuación, tengo todas las fichas puestas en el maratón, bajar mis marcas y jugármela por una medalla”, aseguró Giselle Álvarez, quien también tiene la meta de competir en otra prueba más allá de los 42 kilómetros.

“Si quedo bien, voy a competir en pista también. Siempre ha sido mi sueño correr un 10 mil en pista, clasificar es súper difícil y tengo una revancha conmigo misma. En 2015 clasifiqué a Toronto, pero no fui porque me sacaron de la lista (…) Tengo esperanza de hacer una buena marca”, aseguró la deportista nacional, que compitió en aquella distancia en el Sudamericano de Brasil.

Además, reconoció otro tipo de dificultades que apunta a superar con un buen resultado en Santiago 2023. “Me diagnosticaron lupus el año pasado, tuve que hacer una dieta estricta para no inflamarme. Ya no tengo eso, pero sigo teniendo afectado el sistema inmune. Tuve que empezar a ayunar en la mañana, pero ya al estar más estabilizada no es necesario”, concluyó Giselle Álvarez.