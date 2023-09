Presidente Boric recibe la antorcha de Santiago 2023: “Estos juegos no son de un gobierno, pertenecen a Chile entero”

Este sábado, el Presidente Boric recibió la antorcha de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, cuyo encendido se desarrolló ayer viernes en México, tras lo cual viajó a nuestro país para comenzar el recorrido que terminará el 20 de octubre en el estadio Nacional.

Todo en un ceremonial desarrollado en el Cerro Santa Lucía, donde el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, llegó con el implemento, escoltado de dos emblemáticos deportistas nacionales: Tomás González y Antonia Abraham.

“Cada uno de nosotros estamos ilusionados con entregarles el mejor resultado posible, nos hemos preparado con mucho trabajo duro y pasión. Nos hemos caído y levantado, pero hemos dejado todo para llegar de la mejor manera posible”, aseguró una de las mellizas que peleará por el oro en el remo de la próxima cita continental.

Las palabras del Presidente Boric rumbo a Santiago 2023

En la instancia, el mandatario destacó la energía que contagiará el desarrollo del recorrido de la antorcha panamericana. “Lo que generan los deportistas es mágico, generan unidad y un espíritu nacional que va más allá del patriotismo de la bandera propia. Es un encuentro de diferentes culturas, he ido sintiendo lo que genera poco a poco este evento”, apuntó, junto con remarcar el compromiso de su gobierno y los anteriores por sacar adelante la organización.

“Cuando llegamos al gobierno, nos advirtieron de que esto podía ser complicado. Esto es un evento de Estado, invitamos a Bachelet y Piñera a este evento, pero no pudieron venir. El Centro Acuático no tenía ni diseño, pero pusimos el pie en el acelerador. Tenemos todas las condiciones para tener unos Juegos preciosos y cumplir con los estándares que se merecen los deportistas (…) Estos juegos no son de un gobierno, pertenecen a Chile entero. Será un motivo de orgullo permanente”, apuntó, junto con remarcar los beneficios que dejarán los Juegos Panamericanos en el país.

“Hemos invertido más de 580 millones de dólares, va a actualizar y mejorar nuestra infraestructura deportiva y dinamizará nuestra economía, recuperar espacios públicos y una cultura de vida más sana. Queremos que estos juegos despierten vocaciones deportivas, me incluyo. Queremos ser competitivos también, esperamos que les vaya bien a los deportistas y los estaremos acompañando. No estamos para poner presiones. Ya estar acá es un tremendo éxito”, concluyó el presidente Boric en el Cerro Santa Lucía.