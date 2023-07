“Se terminan las tablas de riesgo”: Hector Sánchez, ex superintendente de Salud, explica su propuesta de reforma a las isapres

En el episodio de ADN Hoy de este miércoles 12 de julio, fue entrevistado Héctor Sánchez, quien fue superintendente de Salud y es fundador como también director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, además de haber sido consultor del Banco Mundial en reformas de sistemas de salud en diversos países América Latina.

En conversación con Mauricio Hofmann y Claudia Álamo, Héctor Sánchez contó que junto a otros expertos en la materia, fueron convocados y se juntaron para hallar una solución para las crisis de las isapres. “Buscar nuevas maneras de aplicar el fallo. De tal manera de no llegar a los 1.400 millones de dólares porque son impagables“, explicó.

Esto, porque esperar que se cumpla el fallo, sería “estar vendiendo humo a la gente. Estarían diciendo, ‘espere que le paguen 1.400 millones de dólares, pero antes van a quebrar las isapres, por lo tanto, no le van a devolver nada’. Y eso va a generar una gran frustración y una crisis de magnitud en el sector“.

Luego, agregó: “La alternativa es que cualquier interpretación que se haga al fallo podría significar un reembolso menor a las personas. Y eso generaría también un costo político muy grande que los parlamentarios no están dispuestos a asumir, el gobierno tampoco. Y las personas, probablemente rejudicializarían el sistema“.

La propuesta de Sánchez y otros expertos

Tras ello, el ex superintedente de Salud explicó su propuesta. “Por lo tanto, frente a ese escenario que es bastante complicado, porque se ha evolucionado en esa dirección. Lo que nosotros decimos: ¿Sabes qué? Si la Corte Suprema lo que quería era terminar con la segmentación de riesgo, ¿por qué no terminamos con la segmentación de riesgo de una?“, expuso.

“Y de alguna manera le decimos a la gente, ‘se terminan las tablas de riesgo’. No es que aplique una tabla de riesgo, no se aplica ninguna. Y para poder no aplicar ninguna tabla de riesgo, se elimina la selección al ingreso y a continuación se crea un fondo compensatorio por riesgo. Tampoco son tantos los cambios”, añadió.

Más adelante, Sánchez señaló que “de hecho en las isapres ya funciona un fondo compensatorio por riesgos, para el GES. Por lo tanto, desde esa perspectiva no es crear una nueva institucionalidad“.

Para posteriormente, mencionar las otras modificaciones que propone. “Y a continuación creamos dos variables que son fundamentales. Uno, que las isapres cambien el modelo de atención, que tampoco es estructural. Y que generen un nuevo modelo de compra, que ya no sea un pago por acto médico, sino que más vinculado al resultado”, planteó.

Finalmente, acerca de estos cambios que propuso junto a otros expertos en la materia, Héctor Sánchez sostuvo que “no estamos hablando de una reforma estructural de todo el sector. Estamos diciendo: hagamos una reforma acotada de las isapres que resuelva el fondo del fallo de la Corte Suprema“.

“Y a continuación perfeccionemos el sistema en aquellas cosas que son muy sentidas por la gente, en las cuales hay consenso técnico político, que permitiría avanzar en una reforma que no hemos sido capaces de hacer en los últimos 30 años“, adicionó y cerró.