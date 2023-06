Crisis de las isapres: desde Salud Libre sostienen que un pago total “no sería factible” y apuntan a que el Legislativo es el “llamado a hacer algo”.

Victoria Beaumont, fundadora y vocera de Salud Libre, estuvo en La Prueba de ADN y se refirió a la crisis de las isapres y cómo se afronta el complejo escenario económico que sigue en incertidumbre sobre su resolución.

Los últimos meses han estado marcados por la discusión en torno a las Instituciones de Salud Previsional; sobre las eventuales resoluciones judiciales y de qué forma se podría ver afectado el sistema de salud. Además, la situación mantiene expectante a la ciudadanía por las versiones entradas por la corte y el análisis del mundo político.

Haciendo referencia a los casos que abordan desde la asociación, la invitada explicó que “surgió mucha preocupación en la gente de las FONASA respecto a las listas de espera. Y en la gente se isapres se nos vino encima esta crisis potencial por el tema del fallo”.

Beaumont sostiene que el problema de fondo “es como el capítulo final de una historia larga que comenzó el 2010. Surge porque no tuvimos las regulaciones legislativas que teníamos que tener”.

“Lo que necesitábamos era generar un mecanismo de sistema que solidarizara los riesgos de personas (…) eso no se hizo y la Superintendencia de Salud se hizo cargo de este fallo del Tribunal Constitucional mediante circulares”, señaló.

“Fueron acotando el uso de la tabla de factores en los planes de las isapres, hasta que en el 2019 genera esta modificación de la tabla (…) dice que se incorpora una tabla de factores que la misma Superintendencia crea”, agregó.

“Lo que hizo el fallo fue incorporar esa tabla de factores a los planes que se habían firmado con anterioridad. Ahí se genera un problema, porque había mucha gente que no modificó sus planes“, complementó Victoria Beaumont, apuntando a cómo se fue gestando la crisis.

Los excesos

En lo que respecta a los puntos económicos, se dio pie a un “desequilibrio financiero”. Según detalló la representante de Salud Libre, “al aplicar la tabla hay que hacer una nueva suma del precio final. Si hay excesos entre esos cálculos, eso es lo que se debe devolver“.

Al hablar de cifras concretas, son USD$1.400 millones de deuda. Pero la especialista reconoce que ese monto “representa tres veces el patrimonio actual de las empresas -isapres-“.

“Desde el punto de vista de la devolución, no sería factible (…) no llegaríamos nunca a esa cifra“, aseguró. Y, bajo la misma línea, apuntó a que no podrían cobrar en exceso a la gente para cumplir, ya que hay limitantes legales.

“Quedamos con una Ley que regula cuánto deben subir las isapres por precio base. Entonces, la Superintendencia de Salud es la que indica ese monto, por lo tanto, las isapres no van a poder subir por encima de lo que indican“, consignó.

Posibles soluciones

Beaumont también abordó las posibles soluciones ante esta crisis de las isapres fundamentadas en problemas económicos y que genera incertidumbre por cómo podría afectar al sistema de salud en general.

En parte, reconoce que “hay certeza de que lo que está pidiendo la Corte Suprema en este momento, si se aplica así tal cual como lo dice, genera un monto a devolver, que el patrimonio no lo puede devolver”.

“El que está llamado a hacer algo es el -Poder- Legislativo, porque los que pueden evaluar los impactos y crear política pública, son los senadores y diputados”, plasmo en torno a los roles y responsabilidades.

Respecto a la implementación de sistemas, manifestó que se debería “volver nuevamente a hablar de nuestro plan universal con fondo de compensación solidario. Donde no exista distinción de precio”.