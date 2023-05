La Organización Mundial de la Salud(OMS) publicó una nueva directriz sobre los endulzantes y edulcorantes no calóricos, en la que desaconseja su uso para controlar el peso corporal o reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles.

La recomendación, sugiere que estos edulcorantes no entregan beneficios para la reducción de grasa corporal en adultos o niños. Además advirtieron los posibles efectos a largo plazo, como un mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad en adultos.

Recomendaciones de los académicos

El médico Samuel Durán, académico de nutrición y dietética e investigador de la Universidad San Sebastián, ante la confusión que puede generar esta información, señaló que “la gente erróneamente puede entender que los edulcorantes son malos y va a volver al consumo de azúcar, cuando realmente la recomendación es no consumir azúcar, y tampoco edulcorantes.”

Por su parte, Verónica Sambra, académica del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, aclaró la información entregada por la OMS, diciendo que “una recomendación para reducir la ingesta de, en general, azúcares libres”. La OMS sugiere que los edulcorantes no calóricos o bajos en calorías no se utilicen como un medio para lograr el control de peso o reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles, entre ellas, la diabetes”.

Natalia Rebolledo Fuentealba, investigadora Postdoctoral de CIAPEC-INTA de la Universidad de Chile aclaró que este no es un llamado a volver al azúcar, afirmando, “Esto es un llamado a disminuir el consumo de edulcorantes y productos dulces en general“. Rebolledo llama también a informarse sobre lo que se consume, diciendo, “la mayor ingesta de endulzantes no son las gotitas que uno le echa al té o al café, sino que están en los alimentos empaquetados”.