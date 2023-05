OMS arremete contra los endulzantes: aumentan el riesgo de enfermedades y no ayudan a controlar el peso

Este lunes 15 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una nueva directiva sobre los edulcorantes no azucarados. La organización aseguró estos productos aumentan el riesgo de enfermedades no transmisibles (ENT) y no ayudan a controlar el peso corporal.

La instrucción deriva de un estudios cuyos resultados arrojaron que el uso de edulcorante no azucarando no entrega ningún beneficio a largo plazo en cuanto a la pérdida de grasa, ya sea en adultos o niños. Además, se comprobó que el uso del producto a largo plazo puede aumentar el riesgo de diabetes tipo dos, enfermedades cardiovasculares e incluso mortalidad.

El director de Nutrición e Inocuidad de los Alimentos de la OMS, Francesco Branca, afirmó que “la sustitución de azúcares libres por edulcorantes no ayuda a controlar el peso a largo plazo. Las personas deben considerar otras formas de reducir la ingesta de azúcares libres, como consumir alimentos con azúcares naturales, como la fruta, o alimentos y bebidas no azucarados”.

Además, desmintió el mito de los edulcorantes como alimentos dietéticos: “Los edulcorantes sin azúcar no son factores dietéticos esenciales y carecen de valor nutricional. Las personas deberían reducir totalmente el dulzor de la dieta, desde una edad temprana, para mejorar su salud”, señaló.

Recomendaciones

La recomendación está dirigida a todas las personas, menos las que padecen diabetes preexistente, e incluye a todos los edulcorantes artificiales y no clasificados como azúcares.

Entre ellos, los menos nutritivos son el acesulfamo-K, el aspartamo, el advantamo, los ciclamatos, el neotamo, la sacarina, la sucralosa, la estevia y los derivados de la estevia.

Sin embargo, esto no aplica a productos de higiene que contienen edulcorantes no azucarados como pasta de dientes, cremas, medicamentos. Tampoco aplica para los azúcares y alcoholes de azúcar que son bajos en calorías, ya que no se consideran edulcorantes no azucarados.

Las decisiones políticas sobre esta recomendación pueden variar de país en país de acuerdo al alcance del consumo y los grupos de edad que hacen uso del producto.