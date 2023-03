Seremi Metropolitana clausura supermercado que vendía carne de tortuga y otros animales

Este martes, el seremi de Salud de la región Metropolitana, Gonzalo Soto, clausuró un supermercado del barrio Meiggs tras una fiscalización, luego de varias denuncias de vecinos por incumplimientos a la Ley de Etiquetado de Alimentos.

La autoridad cerró el local comercial, prohibiendo la venta de productos de origen chino que vendían en el lugar, los que no contaban con autorización para ser comercializadas ni contaban con el etiquetado necesario en español o su información nutricional.

“Todos los alimentos importados deben respetar las mismas normas que los productos nacionales, como el Reglamento Sanitario de los Alimentos y la Ley de Etiquetado, las que, en este caso, no se están cumpliendo y es una falta reiterada en este supermercado“, señaló el Seremi.

Dentro de los alimentos que se encontraban a la venta estaban carne de pato seca con soja, tortugas, calamares y otros animales. “No sabemos los componentes de estos alimentos, que podrían estar prohibidos en nuestro país, o bien generar alguna reacción alérgica o efecto farmacológico“, puntualizó Soto.

“Hacemos un llamado a no comprar alimentos importados que no tengan etiquetas en español, pues se arriesgan a consumir productos que no han demostrado su inocuidad“, cerró la autoridad sanitaria.