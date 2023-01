Corre por tu vida: ¿Cómo tener unas vacaciones activas?

Comienza un nuevo año y con él una nueva temporada de Corre por tu vida en el Ciudadano ADN, junto a Karin Yanine. En esta ocasión, la comunicadora y deportista nos entregó recomendaciones para tener unas vacaciones activas.

“Actividades deportivas y recreativas, hay que seguir haciendo. No porque sea época de calor o de vacaciones, uno tiene que dejar de lado todo lo que ha hecho todo el año, porque si no después retomar va a ser un dolor de cabeza y músculos terrible”, comenzó diciendo la Corredora por la vida.

En esa misma línea, Yanine relató una experiencia vacacional en donde unos compañeros de viaje no pudieron realizar actividades por no llevar zapatillas ni otros implementos necesarios. “Había más personas de las que pensé que no habían llevado lentes ni shorts”, recordó.

¿Qué llevar en tu maleta para tener unas vacaciones activas?

De acuerdo a la columnista del Ciudadano ADN, durante un viaje “estas cositas que todos tenemos en el clóset hay que llevarlas… la lista es bien sencilla”.

“Hay que llevar zapatillas, short o patas, buzos, jockey y lentes, por sobre todas las cosas. O sea, también hay que llevar otras cosas, como los ‘churrines’ y el traje de baño”, explicó Karin Yanine.

Respecto a qué zapatillas utilizar durante un viaje, la comunicadora explicó que, a menos que la persona realice alguna actividad deportiva específica, se puede llevar cualquier modelo.

“Si usted no va a hacer ninguna actividad física y de repente dice ‘sí, a lo mejor voy a caminar’ y tiene solo blue jean y taco aguja, no nos sirve”, comentó.

Actividades para tener un verano movido

Por otra parte Karin Yanine enumeró una serie de sugerencias deportivas para realizar durante las vacaciones de verano.

“Senderismo, correr, caminar, trekking”, dijo, para luego entregar un dato para los amantes del senderismo: recorrer el Cerro El Mauco.

“Está entre Valle Alegre y Las Gaviotas, cerca de Quintero, Concón y Puchuncaví. Es un cerro de una dificultad básica, muy cortito y bello, porque tú puedes ver cómo se une la montaña de la costa con el mar”, explicó.

Otra recomendación de la columnista del Ciudadano ADN fue realizar yoga o pilates. “Usted baja un tutorial de YouTube y sigue una clase. Para eso, puede llevar un mat y si no tiene, una toalla”, mencionó.

Y en cuanto a una actividad algo más grupal, Karin Yanine recomendó jugar con paletas. “No tiene por qué saber jugar padel”, comentó.