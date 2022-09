Llegó y se fue del matinal: José Antonio Neme viaja a Londres para cubrir muerte de Reina Isabel II

Este jueves 8 de septiembre, José Antonio Neme se retiró sorpresivamente durante la conducción de Mucho Gusto. Una ausencia que fue excusada por su compañera en el matinal, Soledad Onetto. Fue ella quien en la transmisión explicó que el periodista de Mega viajó a Londres, Reino Unido, debido a la situación de la Reina Isabel II.

Más tarde se conocería el deceso de la monarca británica, por lo que la inesperada salida del animador se produjo en las horas previas.

“Están los ojos puestos en lo que está ocurriendo en Escocia (…) José Antonio Neme ya no está con nosotros aquí en el estudio. Porque efectivamente se alista para viajar a Reino Unido para entregarnos más detalles y antecedentes de lo que está ocurriendo en Londres y también en Balmoral. Anticipándonos a lo que puede ser un desenlace fatal de la Reina Isabel II“, dijo Soledad Onetto.

A pesar de que Neme estuvo desde el principio en el set de grabación de Mucho Gusto, a medida que se fue conociendo más de la condición de salud de la monarca británica, el conductor del matinal empezó a prepararse para su viaje a Europa.

El abandono de José Antonio Neme del set de grabación vino luego de que en el programa se empezara a abordar el delicado estado de salud de la Reina Isabel II. La que estaba bajo vigilancia médica. Sin olvidar, que durante los últimos minutos, también se vio a periodistas de la señal británica, BBC, con vestimentas negras ante el posible luto del país.

Habló José Antonio Neme

Tras su sorpresivo retiro, para el que no entregó explicaciones, fue Soledad Onetto quien salió a darlas. Sin embargo, posteriormente también fue el mismo Neme quien dio algunos detalles de su viaje a Gran Bretaña.

“Estoy entrando al avión, así que puedo hablar corto“, contó el periodista al principio. Y luego entregó más información sobre cómo se optó por su ida a Europa: “Se decidió hoy en la mañana, luego que hubiera datos que la reina estuviera al menos en condición de gravedad“.

Según consignó La Hora, más adelante Neme expuso que este viaje estaba planificado hace tiempo, debido a la importancia de la monarca británica en el mundo. “Es una figura destacadísima del siglo 20, y era pertinente cubrir su funeral. Esto estaba preparado con muchos años de anticipación“, aclaró.

Aunque, debido a lo imprevista que fue la noticia sobre el estado crítico de salud de la Reina Isabel II, no pudo alcanzar a llevar muchas cosas. “Nada, llevo un bolsito pequeño, todo de negro y un jeans. Y allá veré si me compro algo que necesite, de verdad que no alcancé a hacer una maleta“, cerró.

De todos modos, el viaje de José Antonio Neme a Londres ya adquirió otro carácter: ahora cubrirá los 10 días de luto por la muerte de la monarca británica.