A un día de vencer el plazo: más de la mitad de las botillerías de Conchalí quedarán sin patente

Cientos de vecinos de Conchalí se encuentran en una compleja situación, ya que a un día de vencer el plazo para renovar las patentes para sus botillerías, no podrán hacerlo, puesto que a la fecha mantienen observaciones constructivas.

Según informaciones desde el concejo municipal, de las 245 patentes de alcoholes que existen, solo 99 han sido renovadas, el resto tendría que dejar de funcionar, ya que se les exige una “resolución parcial o total” desde el departamento de Obras de la municipalidad, donde se pide el cumplimiento con ciertos estándares de construcción.

Según la concejala Marjorie Melo, este es un requisito que solo se les pide a las botillerías, a las que, al ser en su mayoría negocios dispuestos en domicilios particulares, se les hace complejo realizar modificaciones mayores a las edificaciones.

Además, la concejala señala que desde el municipio no hay una entrega eficiente de las instrucciones, sino que están se van dando a medida que se van cumpliendo con mandatos anteriores, por lo que muchas personas se endeudan para acondicionar sus casas y de igual manera siguen sin cumplir con los requisitos necesarios para su funcionamiento como expendio de alcoholes.

Postura del municipio

Desde la municipalidad de Conchalí señalan que el Alcalde René de la Vega, en conjunto con el concejo municipal, solicitaron a la Contraloría General de la República un pronunciamiento, solicitando la renovación de manera excepcional de las patentes de alcoholes que a la fecha mantienen observaciones constructivas.

“La Contraloría se pronunció, indicando que todo contribuyente que venda alcoholes debe contemplar aprobación y factibilidad de los informes técnicos de la dirección de obras, carabineros y afines para la renovación de sus patentes. Al ser cualquier informe de los mencionados desfavorable y entendiendo que los requerimientos son totales y copulativos, no se puede aprobar la renovación de patente de alcoholes que no cumplan el 100% de los requerimientos establecidos por la ley“, dice el comunicado entregado por el municipio.

En el mismo documento se explica que “la Municipalidad de Conchalí comenzó el proceso de regularización para patentes de alcoholes hace más de 3 años, y pese a sus esfuerzos por lograr que los propietarios de locales con venta de alcoholes tuvieran un espacio mayor de tiempo para resolver estos problemas legales, la Contraloría estipula que por ley ya no es posible renovar la patente si los requerimientos legales no están cumplidos en su totalidad. Es por eso que la Municipalidad se ve en la obligación de aplicar la normativa vigente y revocar las patentes que no cumplan con los requisitos establecidos por la ley”.

Cambio en la legislación

La concejala Melo señala que la resolución parcial o total exigidas solo a las botillerías es un acto discriminatorio, y que la solución a largo plazo es que desde el Congreso Nacional se cambie la normativa, pudieron hacer más fácil a los dispendios de alcoholes emplazados en domicilios el poder conseguir la patente comercial.

Peligros de la aparición de clandestinos

Melo advierte que la perdida de patentes comerciales y permisos municipales puede devenir en la aparición de locales clandestinos, los que al estar a la sombra de las fiscalizaciones viene apareada con la actuación de mafias que toman el control de estos.

El plan regulador de Conchalí contempla una “zona roja” donde está prohibido establecer botillerías, esta área sería casi la mita de comuna, concentrado en particular en su zona céntrica. Por lo que esta restricción podría agudizar más la problemática, derivando en la aparición de locales fuera de norma, sin ninguna responsabilidad detrás.

Lo cierto es que el 1 de febrero vencen los plazos para renovar las patentes comerciales de estos locales de expendio de alcoholes, los que son en su gran mayoría negocios familiares, dejando a cientos de familias sin su forma de sustento.