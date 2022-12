El gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, emplazó a parlamentarios y parlamentarias para tomar medidas legislativas respecto a la protección del territorio, esto ante el voraz incendio forestal que se registra en Viña del Mar.

En un punto de prensa, la autoridad regional señaló que “necesitamos medidas legislativas para proteger el territorio“.

“Siempre hay mucha suspicacia de que cuando ocurren estos incendios, inmediatamente se emplazan en nuestro territorio los holding inmobiliarios que construyen después de los siniestros”, afirmó.

“Hoy día eso no puede ocurrir, por eso estamos pidiendo que haya una iniciativa legislativa que proteja el territorio, que haya iniciativas no para reforestar, sino para replantar con especies nativas y que no tengan la inflamabilidad que tienen el pico y el eucalipto“, agregó Rodrigo Mundaca.

En esa línea, el gobernador de Valparaíso adelantó que como Gobierno Regional “vamos a destinar recursos de emergencia, aproximadamente $800 millones, para contribuir a entregar dignidad a las personas damnificadas“.

Rodrigo Mundaca, contundente como siempre: "Necesitamos medidas legislativas para proteger el territorio. Siempre cuando ocurren estos incendios se instalan holdings inmobiliarios que construyen inmediatamente después de que ocurren estos incendios". #ContigoCHV pic.twitter.com/ln8li60jTC — Carlos (@PaisEsponja) December 23, 2022

Estado del incendio en Viña del Mar

Según informó la ministra del Interior, Carolina Tohá, la emergencia ha dejado dos personas fallecidas, 30 heridos y 130 viviendas afectadas.

Además, el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, declaró que “el pronóstico que tenemos es que el control de los incendios, con los medios que tenemos, se producirá durante el día“.