Joven denuncia ataque lesbofóbico en supermercado de Viña del Mar: guardias la golpearon y retuvieron por más de tres horas

Constanza Hernández, joven fotógrafa de 26 años, con residencia en Viña del Mar, denunció por medio de redes sociales haber sufrido un ataque lesbofóbico a manos de guardias del supermercado Líder ubicado en 15 norte.

La mujer denuncia que los encargados de seguridad del recinto la golpearon y encerraron en una bodega por más de tres horas, acusándola de haber robado productos, hecho que la denunciante desmintió tajantemente.

En esa línea, Constanza detalló que se encontraba comprando junto a Claudia, su pareja, cuando a la salida del supermercado, primero un guarda y luego cinco más, se acercaron acusándola y usando lenguaje homofóbico.

Tras esto, los encargados de seguridad comenzaron a forcejear y propinarle golpes, para luego arrastrarla hasta una bodega.

“Me estrellaban contra las cortinas del Líder y de ahí me arrastraron desde La Polar hasta una bodega que tiene ellos. Cuando me arrastraba el guardia me recalcó ‘ahora eres mujer’ y ahí es cuando me di cuenta de que era un ataque lesbofóbico”, relató la afectada.

“Me arrastraron y ahí me dejaron esas quemaduras en la cara, los brazos y de ahí me tiran al calabozo como una bolsa de basura”, agregó la fotógrafa.

La reacción del Movilh

Por su parte, el encargado de Derechos Humanos del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Ramón Gómez, indicó que este tipo de hechos no pueden seguir ocurriendo, menos con personal que se supone debe garantizar la seguridad de los clientes.

“Ningún procedimiento de seguridad justifica que las personas sean denigradas por su orientación sexual. Tampoco se justifica que sean retenidas tres horas cuando no hay pruebas ni antecedentes que lo justifiquen. Violenta la dignidad de cualquier ser humano”, expuso el representante del Movilh.

“El problema de fondo es que al interior del supermercado hay personas que en vez de garantizar la seguridad de los clientes y clientas, violentan los derechos humanos básicos”, agregó Ramón Gómez.

Capacitaciones

En tanto, se informó que Líder desvinculó a uno de los guardias involucrados en este ataque lesbofóbico en Viña del Mar, aunque desde el Movilh afirman que esta medida es insuficiente y buscan una reparación mayor para la pareja afectada.

Además, desde la organización por los derechos de las diversidades sexogenéricas solicitaron que los guardas de dicho centro comercial se sometan a capacitaciones que garanticen que esto no se repita.