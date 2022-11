Antofagasta: denuncian a chofer de micro por no recibir pago del pasaje reducido a estudiante sordomudo

La noche del pasado domingo se viralizó en redes sociales una denuncia contra un chofer del transporte público de la ciudad de Antofagasta que se negó a aceptar el pago de la tarifa rebajada a un escolar sordomudo.

En detalle, la situación se registró la pasada jornada el 21 de noviembre en un bus del recorrido 108 de TransAntofagasta, quien rechazó el pago de un joven universitario por medio de su Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) tarifa que tiene un valor de $230.

“Usted me paga el pasaje completo”

Todo este hecho quedó registrado en un video grabado por el mismo joven afectado, quien en varias ocasiones intentó pagar su pasaje estudiantil recibiendo en todas las instancias un no rotundo.

En esa línea, uno de los argumentos utilizados por el chofer para no aceptar el pago del universitario fue que era día domingo. “Tiene que pagar el pasaje completo: $600. A mí no me juegue ese juego. Usted me paga el pasaje completo, son $600”, reiteró el conductor en variadas veces según el registro compartido por AntofagastaAlDía.

Frente a esto, el joven antofagastino continuó intentando mostrar su TNE, para así poder ingresar al bus del transporte público, el cual se mantuvo sin movimiento por varios minutos.

Es más, en un momento, el chofer con evidente molestia en su rostro le expuso al estudiante que se moverían y que lo llevaría a Carabiernos.

En ese sentido, el conductor reafirmó una vez más que el día domingo no es efectivo el pago de la tarifa rebajada. “Hoy no sirven (las TNE), no andan en clase ni viene de clase, anda paseando. Motivos de estudio, la ley lo dice”, señaló.

¿Qué dice la normativa?

Dicha afirmación del chofer es falsa, ya que según lo establecido en la página oficial de la Tarjeta Nacional Estudiantil, el uso de la TNE es “de lunes a domingo, las 24 horas del día, durante todo el año, en todo Chile”.