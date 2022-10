Alcalde de Puchuncaví tras bloqueo de accesos a la comuna: “Tendré que responder e ir donde me pregunten, me citen y estoy dispuesto para eso”

Hay cuatro accesos para entrar a la comuna de Puchuncaví, en la región de Valparaíso. Los cuatro fueron bloqueados durante la mañana del martes. Aunque el alcalde Marcos Morales aseguró este miércoles que más que un bloqueo momentaneo, de más o menos 30 minutos, fue un “control de acceso”, una inusual protesta promovida por la autoridad local en contra de la delincuencia en la zona.

El repudio fue transversal: la Fiscalía anunció una investigación de oficio a cargo de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros; la delegada presidencial, Sofía González, hizo un llamado a las autoridades “a ponernos a la altura de nuestras responsabilidades y buscar soluciones y no ser parte del problema”; la diputada del distrito, María Francisca Bello, fue más categórica: en la Cámara tildó el hecho como un “acto ilegal y fuera de sus funciones”, una “maniobra comunicacional sin impacto real en el tema que se demanda”, un “volador de luces”, una “acción populista” e incluso hizo una analogía, precisando que “las comunas no son fundos donde se puede hacer u deshacer como les plazca, atribuyéndose facultades que no tienen”. Todo, antes de pedir que se oficie a Contraloría por lo que podría ser mal uso de recursos públicos por parte de Morales.

Hoy, en un acto que aún no entendemos, el alcalde de Puchuncaví decidió ir más allá de sus facultades, y en forma de protesta cerró el acceso vehicular a su comuna. Un acto que condenamos. Les dejo mi intervención al respecto en la sala de hoy. pic.twitter.com/yMXDYcVScd — Francisca Bello C (@mfranbello) October 25, 2022

Este miércoles, en ADN Hoy, el alcalde detalló: “Los cuatro accesos estaban totalmente liberados para la gente de la comuna de Puchuncaví en términos del desplazamiento para la gente de la comuna, y las personas que venían ingresando a la comuna, lo que realizamos fue el control del acceso hacia la comuna. Nosotros, de cierto modo, tenemos que velar por lo que está pasando en mi comuna de Puchuncaví. Eso hemos realizado”.

“Hoy nadie puede decir que no teníamos el desplazamiento de los vehículos de emergencia y que nuestra comunidad se podía desplazar hacia las comunas vecinas sin ningún inconveniente. Ese es un aspecto que hoy, dados los anuncios que están dando, tendré que responder e ir donde me pregunten, me citen y estoy dispuesto para eso. Pero el por qué se gatilla esta situación, es porque nosotros el propio día lunes tuvimos un consejo de seguridad pública comunal con todos los actores de la comuna que lo conforman. Y dado lo vivido, lo acontecido en ese consejo, donde hemos reflexionado sobre lo que está pasando, no solo a nivel comunal, sino que a nivel nacional y en las comunas vecinas, con hechos de sangre incluso, lo que estamos diciendo: estamos frente a una temporada estival donde la dotación de policías hoy no da abasto, menos va a dar abasto en los próximos días”, complementó.

Con 30 mil residentes permanentes, hay 31 funcionarios de Carabineros. Así, la pregunta que se hace Morales es: “Y cuando tenga 70 o 75 mil habitantes en pocas semanas más, ¿qué vamos a hacer, si ya hay 10? Durante el día (martes) ya tuvimos cuatro eventos delictuales en la comuna, incluso en el mismo momento que estaba ocurriendo en la mañana, anoche culminamos con dos robos de vehículos. ¿Hasta dónde llegamos? Voy a responder a la Fiscalía lo que me pregunten y tendré que hacer frente a una situación donde primero van a estar mis vecinos y vecinas, porque hoy la situación es caótica para nosotros, porque no estamos acostumbrados a esto”.

Con todo, durante el “control de acceso”, funcionarios de la policía uniformada les plantearon un plan de intervención para el próximo fin de semana largo. La ministra del Interior, Carolina Tohá, también abordó el tema y comprometió una reunión con el gobierno local. “Ha entendido como exalcaldesa el sentir de un alcalde, cuando termina siendo responsable de algo que no es nuestra responsabilidad. No es nuestra responsabilidad la seguridad pública, con nuestra dirección de seguridad pública. No somos policías. Pero dada la situación que estamos viviendo, estamos terminando haciendo acciones que no nos corresponden a nosotros. Pero también uno dice: ¿cómo le entregamos las calles a la delincuencia?”, explicó el alcalde.

Así, cuando se plantea el derecho a libre tránsito, Morales responde: “La ley también establece que se nos garantice la seguridad a cada uno de los chilenos”.