Carabineros implicados en robos de camionetas en Arauco quedan en prisión preventiva

Este viernes se inició la formalización de los dos cabos segundos de Carabineros, sindicados como autores del robo de una camioneta en la comuna de Arauco, región del Biobío, el pasado miércoles. La jueza Perla Roa dictaminó la prisión preventiva para ambos.

Cristian Agurto y Dioni Rebolledo, quienes eran parte de la dotación de la Cuarta Comisaría de Curanilahue, fueron detenidos por sus propios compañeros de labores, luego que la policía uniformada de dicha comuna recibiera una denuncia por el ilícito.

El fiscal José Ortiz replicó, durante el proceso, parte del relato de la víctima:

“Uno de ellos les dice que los deje en el lugar donde íbamos, próximo a la construcción de acceso a la línea 3 de la nueva planta del proyecto MAPA. Momento en que el que venía atrás mío me toma del cuello y me aprisiona contra el asiento con su brazo derecho, donde escucho la manipulación de un arma de fuego. Al mirar hacia un costado, me pude percatar que se trataba de un arma de fuego del tipo pistola, la que mantenía como característica la parte de arriba de esta de color plateado. Inmediatamente me dice: ‘Cagast… Conche… Bájate conchet…’. Donde opuse resistencia y les solicité si me podían entregar mi teléfono y mi mochila, ya que mantenía información importante de la empresa. No accedieron a mi petición, para después sacarme el cinturón de seguridad y estas personas me apuraban para que me bajara luego del vehículo, petición a la que accedo. Estas personas toman la camioneta y se van a gran velocidad”.

Un antecedente que se sumó al mismo proceso fue la presunta implicancia que Agurto y Rebolledo habrían tenido en otro ilícito: se trata de robo con intimidación de otra camioneta, ocurrido en 27 de septiembre pasado.

Sobre lo anterior, el abogado defensor de los imputados, ,Francisco García, pidió desestimar, tanto la prisión preventiva como el anexar el hecho mencionado: “No vamos a discutir el delito de robo con intimidación, toda vez que todos los antecedentes, particularmente el parte policial señalado por el fiscal, hay antecedentes que digan relación con aquel delito. Sin embargo, no podemos sino sostener la falta de participación de los imputados, toda vez que no se ha incorporado ningún antecedente concreto que de cuenta de la participación de ellos ese día 27 de septiembre. Hay solo suposiciones, elucubraciones, suposiciones, conjeturas que no dan el margen para establecer su participación”.

Hoy en día, los cabos segundos se encuentra en proceso de desvinculación de Carabineros. Además, cumplen su detención en la Sexta comisaría de San pedro de la Paz.