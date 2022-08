Denuncian gigantografía a favor del Rechazo en el Biobío: no cumple normas establecidas por el Servel

Sorpresa e indignación existen en los comandos del Apruebo y Rechazo en la región del Biobío por la existencia de una gigantografía ubicada en el sector Huertos Familiares, en San Pedro de la Paz.

Esto porque dicho letrero, alusivo al rechazo y que se encuentra ubicado en un recinto privado perteneciente a una inmobiliaria, no cumple con la normativa del Servicio Electoral (Servel), el cual establece que la propaganda en espacios privados no puede superar los seis metros cuadrados, mientras que los letreros publicitarios en cuestión miden entre 12×4 metros cuadrados a 15×8 metros cuadrados.

Desde el comando del Apruebo en el Biobío confirmaron la presentación de una denuncia vía online ante el Servel por este hecho. El ex convecional Andrés Cruz criticó la exhibición de esta propaganda. “Es contrario a la ley, puesto que la legislación contempla que señaléticas o letreros de esas dimensiones no pueden ser utilizados en espacios de esas características”, señaló.

Mientras que desde la vereda del Rechazo también criticaron esta gigantografía, y apelan al juego limpio y al respeto de las normas en su sector, en la recta final de cara al Plebiscito.

El vocero del comando “Hagámoslo En Serio”, Héctor Muñoz, ex seremi de Salud durante el gobierno de Sebastián Piñera, salió al paso de esta propaganda. “Si la gigantografía no cumple lo que el Servel estableció, no corresponde que esa campaña esté ahí, ya sea del Apruebo o del Rechazo. Se tienen que respetar todas las normas de campaña”, indicó.

De momento, se desconoce quien ordenó la exhibición de este letrero, la cual aún permanece en las calles de la región del Biobío.