Las lluvias se han transformado en una amenaza latente para algunos ciudadanos en Puerto Montt, en la región de Los Lagos. Esto, por el riesgo de derrumbe que podría ocurrir en las laderas del cerro Pelluco.

Gervoy Paredes, el alcalde de la comuna, fue tajante: “Vemos causes desviados y es un peligro inminente. No hay ninguna posibilidad que quede gente viviendo allí. No puede, definitivamente sería una irresponsabilidad por parte de las autoridades”.

“Lo bueno es que, de acuerdo a lo que nos han comentado los equipos que han trabajado en terreno, es que la gente tiene la voluntad de irse. Están con mucho temor, pero también tienen inquietud sobre su futuro y en eso están trabajando los equipos”, añadió.

El pasado lunes, un desprendimiento de tierra destruyó una vivienda construida ilegalmente en el mismo sector.

La delegada presidencial en la región, Giovana Moreira, recalcó que es alta la probabilidad de una nueva remoción en masa dentro de las próximas horas: “(Nuestra tarea es) resguardar la vida de las personas. Hoy en día el mensaje es claro: las personas que habitan en la ladera de Pelluco corren riesgo vital. Tenemos más de 40 niños, niñas y adolescentes que viven ahí y nosotros tenemos que resguardar sus vidas”.

Se espera que en las próximas horas se realice el desalojo, según añadió Moreira.

“Un desalojo con organización comunitaria. Nosotros buscamos resguardar la vida de las personas, es lo más importante, y que lo que buscamos es que ellos realmente puedan tener una vida digna de aquí en adelante, un mejor lugar donde vivir y para eso necesitamos la voluntad de las personas”, explicó.

La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) se comprometió a resguardar los enseres de las personas a manera de centro de acopio.

Con el fin de dar cobijo a las 63 familias que habitan en terrenos de la EFE, el municipio de Puerto Montt habilitó tres albergues: el Liceo Comercial, el Liceo de Piedra Azul y un tercero albergue que será definido dentro de las próximas horas.