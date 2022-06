El 11 de mayo pasado, la ministra de Salud, María Begoña Yarza, ingresó a la Fiscalía de Valparaíso una denuncia por “la situación irregular de que se estarían realizando intervenciones de terapia electroconvulsiva (TEC) sin anestesia, sin ajustarse debidamente a la norma técnica pertinente, en el Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso”.

De acuerdo a una publicación de La Tercera, funcionarios del Servicio de Salud Local, de la División de Gestión de Redes Asistenciales y asesores de la ministra, tras visitar el hospital, “constataron una serie de dificultades en el funcionamiento del recinto (como) el alto riesgo para las personas usuarias, desde la práctica de intervenciones fuera de norma técnica, la escasa supervisión y cuidado que deja expuesto a violencia a las personas, desde autoagresiones y suicidios, a heteroagresión, homicidio y vulneraciones de todo tipo, además del riesgo de tener pacientes adolescentes junto a adultos, lo que constituye una vulneración flagrante de derecho. Sumado a esto, no tenemos claridad que los pacientes no estén privados de libertad ilegalmente”.

La querella fue presentada por torturas y tratos crueles e inhumanos. De esta forma, el Minsal recomendó la visita de un Comité para la Prevención de la Tortura.

La presidenta del Colegio Médico Metropolitano, Francisca Crispi, reconoció: “Sabemos que es un centro que no tenía anestesista hace seis años, por lo que como alternativa se veía el hacer la terapia electroconvulsiva con midazolam que es un sedante superficial y eso está fuera del protocolo ministerial. Claramente es una situación que se tiene que investigar y sobre todo investigar el abandono del hospital del Salvador: que un mismo informe del Minsiterio y de la Seremi muestran la deficiencia de la infraestructura, también el personal de salud para todos los pacientes que tienen y ese es un foco fundamental”.

“La salud mental ha estado muy postergada y los hospitales siquiátricos han sufrido esa postergación. Sabemos que ha existido una falta de recursos importante, una falta de posibilidad de contratar personal y eso lo pagan los pacientes. El punto más importante de esto tiene que ser la condición de los pacientes. Y frente a estas conductas, es muy importante que se investigue”, añadió.

No obstante ello, Crispi hizo una escisión: “Por otro lado el hecho de denunciar tortura bajo el artículo 150, que se refiere a tortura política. Ese ha sido nuestro punto de conflicto, porque la investigación de estas prácticas y el foco en la salud mental es muy positivo, pero que se tilde de tortura política a lo que ocurre dentro de un hospital creemos que es un tremendo error: en el hospital el Salvador no existe ningún antecedente para que se tilde de tortura política a lo que ocurre dentro de un hospital creemos que es un tremendo error. En el hospital el Salvador no existe ningún antecedente para hablar de eso. Y eso daña finalmente la confianza en los establecimientos de salud pública y es algo que debe repararse”.