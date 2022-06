Muere adolescente de 16 años en Isla Santa María en el Biobío: Vecinos acusan nula conectividad con el continente

Indignación. Así calificaron los habitantes de la Isla Santa María, en la región del Biobío, la situación ocurrida con un adolescente de 16 años, el cual falleció por un presunta pancreatitis mal diagnosticada, la que no pudo tratar por, según acusan, la nula conectividad con el continente.

Según dieron a conocer miembros de la comunidad, el estudiante arrastraba intensos dolores estomacales y abdominales por casi tres días, sin que pudiera atenderse ya que el doctor tratante de la isla descartó algún diagnóstico más complejo.

No obstante, y gracias a la acción de sus padres, el adolescente fue trasladado hasta Lota, donde finalmente falleció en el Hospital de la zona. La presidenta de la Junta de Vecinos de la Isla Santa María, Aurora Chamorro, entregó más detalles de la situación. “El joven estuvo tres días enfermo en la isla, atendido por el médico, que no le encontró gravedad en su enfermedad. Ayer los papás decidieron sacarlo porque él no aguantaba más. Lo llevaron al Hospital de Lota, donde falleció. Llegaron y el niño murió, no alcanzó ni a tener asistencia médica”, señaló.

Asimismo, Aurora Chamorro apuntó que la primera responsabilidad es del doctor tratante, y después el Estado al no concurrir con los servicios dispuestos para atender las necesidades básicas de los habitantes.

En tanto, el alcalde de Coronel Boris Chamorro, criticó el doble estándar que tiene el Estado para tratar a la comunidad isleña, solidarizando con la familia del estudiante fallecido. “La pregunta que uno se hace es hasta cuándo tienen que existir de primera y segunda categoría. Hasta cuándo el Estado de Chile no se hace cargo de un traslado y de un medio de conectividad digno que se merecen las más de 2.000 familias de la Isla Santa María”, declaró.

Desde la isla esperan la visita en los próximos días de la delegada presidencial del Biobío Daniela Dresdner, mientras que los restos del joven están siendo velados en una iglesia de la isla.