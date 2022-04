Las lluvias levantaron las alarmas en Viña del Mar, región de Valparaíso. El motivo fue que el agua caída en la playa Los Marineros producto del sistema frontal que afectó a la zona centro y sur del país hizo que aflorara material oleoso.

En concreto, fueron tres los puntos donde se encontraron estos residuos: el primero de ellos, frente a un servicentro de una bencinera que, tras una rotura de matriz de agua potable, los sedimentos se trasladaran por una antigua tubería e influyera luego en la presencia de hidrocarburos por sobre la norma internacional.

El segundo punto fue cerca de calle 19 Norte. Mientras que el tercero se identificó en los alrededores de la Academia de Guerra Naval.

La alcaldesa Macarena Ripamonti, contó: “Se evaluó la situación de parte del municipio, se identificó la presencia de material oleoso en dos de los tres colectores de aguas lluvias en la playa Los Marineros, y se solicitó al laboratorio Silob, laboratorio certificado, la muestra de tres colectores de la playa. La idea es estar monitoreando permanentemente la playa, dadas las condiciones de contaminación y peligrosidad que significa para la salud de las personas. Adicionalmente coordinamos el cierre perimetral de los puntos que tendrían hidrocarburos”.

Por su parte, desde la Agrupación de defensa del patrimonio de la ciudad de Viña del Mar, el abogado Gabriel Muñoz apuntó a un conflicto histórico: “Es directamente relacionado con la contaminación de más de 80 años que ha producido la petrolera en este espacio, el último pulmón verde de Viña del Mar. La contaminación del paño Las Salinas era mucho más alta que la descrito por la empresa, y era mucho más contaminante también que el señalado por la empresa”

Finalmente, la inmobiliaria Las Salinas aclararon que “no existe ningún nuevo incidente en particular que pudiese haber generado el florecimiento en la playa Las Salinas y posiblemente se relaciona con el evento del mes de marzo recién pasado, producto de la rotura de la matriz de Esval que afectó a un ducto de la ex Shell que se encuentra en la vía pública”.

“Reiteramos nuestra plena disposición para acordar con las autoridades municipales el plan que sea necesario para apoyar en la limpieza en la playa y remediar la infraestructura remanente que se encuentre en el espacio público, más allá de las medidas adoptadas en el terreno de Las Salinas, como también recalcamos la importancia de poder avanzar hacia la remediación completa del terreno para entregar plena seguridad a la comunidad”, concluyeron.